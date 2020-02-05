Самая холодная ночь: Погода в Петербурге побила температурный рекорд 2020 года

Всю зиму 2019-2020 годов погода в Петербурге один за другим била температурные рекорды. Отметки на термометрах словно застыли выше нуля и никак не собирались опускаться ниже. Однако февраль все же принес в Северную столицу немного снега и морозы. Впервые за долгие месяцы в городе на Неве похолодало так, что даже установился новый рекорд – минувшая ночь с 4 на 5 февраля оказалась самой холодной в 2020 году.

- Сегодня в Санкт-Петербурге самая холодная ночь, температура воздуха понизилась до минус 8,9 градусов. Два месяца мороза не было, - отметил главный метеоролог Культурной столицы Александр Колесов.

Синоптик напомнил, что самая холодная ночь последний раз была с 23 на 24 ноября 2019 года, когда температура понизилась всего лишь до минус 6,6 градусов. Кстати, также он отметил, что днем, 5 февраля, будет немного снега, а вот ночью уже может пройти метель.

И если мороз в городе ударил, но не столь сильно, то в Ленинградской области последние дни бушует настоящая зима. Минувшим днем во вторник, 4 февраля, регион накрыла серьезная метель, а ночью, по данным синоптиков, температура упала аж до минус 18 градусов. Видимо, даже ажурные рисунки появились на окнах.

В целом, прогнозы синоптиков по поводу февраля сбылись. Они предсказывали, что последний зимний месяц будет мало чем отличаться от теплого января.

- Один-два дня с небольшими морозцами, а потом три-четыре дня с оттепелями, - рассказал специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Самым холодным периодом, более-менее похожим на зиму, по словам нашего эксперта, должен стать период с 15 по 20 февраля. В эти дни температура будут опускаться ночью до -6, -11 градусов, а днем – до -6, -8.

Но уже не за горами весна. Остается надеяться, что она наступит быстро и стремительно во всем своем цвету.

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