«Балконную амнистию» собираются объявить в Петербурге

Петербургские парламентарии предложили не штрафовать горожан, которые застеклили свои балконы до 11 января 2020 года. Инициативу приняли в первом чтении. Дело в том, что в Петербурге уже давно существует ответственность за самовольное изменение фасада здания или сооружения. Остекление балконов в городе надо согласовывать. Но делают это далеко не все горожане. С поправкой в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в начале января смотреть за балконами стали пристальнее. Правда, направлена мера была скорее на недобросовестных владельцев нежилых помещений, которые то вход «вырубят», то надстроят что-нибудь.

Тем не менее в последнее время депутатам поступают жалобы от петербуржцев, которым приходят штрафы за остекленные пять, десять, а то и больше лет назад балконы. Ситуация, мягко говоря, абсурдная. И петербуржцы идут оспаривать ее в суды. Депутаты же предлагают не привлекать к административке людей «задним числом», раз система исполнялась несовершенно. За нежилыми помещениями должна следить Государственная административно-техническая инспекция. За жилыми – администрации районов. А Госжилинспекция проверяет и те, и другие строения. Теперь все остекленные ранее балконы предлагается «простить».

– Но для тех, кто хочет вновь застеклить свой балкон, у нас есть специальные правила. Там есть свои требования к остеклению и получению согласования, – объяснил глава комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок. – Если есть желание, то всегда можно это сделать по правилам. Но как мы можем привлекать к ответственности людей, если они, например, остеклили свой балкон еще в Ленинграде по советским законам?

Однако это вовсе не значит, что на испорченные балконами фасады в центре города закроют глаза. В отношении исторических зданий действуют свои порядки.

– У нас есть отдельные статьи и есть законодательство об охране памятников культурного наследия. Есть охранные обязательства, где четко прописано, что является объектом охраны – фасад, окна или внутренние интерьеры. И так в отношении любого исторического дома, – отметил Денис Четырбок.

Как отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, нормы остекления балконов вводились, чтобы как раз защитить архитектурный облика города «от безответственных действий некоторых владельцев коммерческой недвижимости, уродующих фасады зданий». И прежде всего – в его исторической части. А вот спальные районы, совсем другое дело.

– Мы живем в северном городе, где большую часть года использовать открытый балкон или лоджию очень сложно. Поэтому, начиная еще с советских времен в районах массовой застройки типовыми зданиями, не имеющими заметной архитектурной ценности, петербуржцы массово остекляли свои балконы, – отметил Вячеслав Макаров. – С тех пор прошло много лет, зачастую не раз поменялись и собственники квартир. Наказывать нынешних владельцев такого жилья сегодня несправедливо и неправильно.

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