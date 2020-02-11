"Шариков каких-то надулся": водитель "Ауди" рассказал, почему гонял от полиции по Дворцовой площади

Очередная громкая история нарушителя, гонявшего по самому центру Санкт-Петербурга, возмутила жителей города. Вечером 10 февраля черный «Ауди» носился по Миллионной улице и даже Дворцовой площади, подвергая опасности пешеходов. Все это время его сопровождали машины ГИБДД с мигалками, пытавшиеся задержать иномарку. Остановить машину удалось лишь зажав ее в «клещи».

- В 21:30 автомобиль нарушителя был задержан у дома 3 А по набережной реки Мойки. За рулем находился 38-летний мужчина (житель Санкт-Петербурга), который управлял транспортным средством в состоянии опьянения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Там водителя вытряхнули из-за руля и усадили в патрульный автомобиль. Здесь мужчина и пояснил, почему устроил гонки по центру города.

- Шариков каких-то надышался. В баре каком-то. После шариков ничего не помню, - сообщает на оперативном видео водитель.

К слову, кроме «шариков» мужчина употреблял и спиртное. «Продувка» показала наличие алкоголя в крови, а бутылка водки в салоне «Ауди» показывает, что именно пил нарушитель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/760153" frameborder="0"></iframe> Водитель с Дворцовой пояснил, почему гонял по площади от полиции.Видео : ВК "Дорожный инспектор"

В итоге на водителя составили четыре протокола за управление транспортным средством в состоянии опьянения; за выезд на полосу встречного движения (3 материала); за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и за неповиновение стражам порядка.

В салоне машины у нарушителя нашлось и спиртное. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО.

Мужчине грозят штрафы и лишение прав, а петербургские депутаты, тем временем, вновь поднимают вопрос о запрете так называемых «шариков». То есть воздушных шаров с закисью азота - веселящим газом, который вдыхают, чтобы немного «прибалдеть».

Именно под «шариками» был водитель черного BMW X6, который в феврале 2019 года на Невском проспекте сбил пятерых человек, двух из которых - намертво. Тогда впервые и был поднят вопрос о запрете продажи веселящего газа в ночных клубах.