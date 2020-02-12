«У тебя нет денег, потому что ты чмо»: Мажор на «Бентли», оскорбивший полицейских, посмеялся над своим уголовным делом

29-летнего мажора на Бенлти Евгения сотрудники ГИБДД Петербурга остановили в Московском районе. На подозрительного водителя полицейским пожаловались очевидцы, которые предположили, что шофер пьян или под наркотиками. Евгений ехал из элитного клуба с девушкой. Силовики предложили пройти ему медосвидетельствование. Но шофер решил показать себя во всей красе.

- Я приехал «чехлить» девчонок местных, ну и че вы от меня хотите? – развалился в машине ГИБДД Евгений. - Че вы мне тут написали? Дайте я выйду, сяду в свою машину, возьму сигару, пишите что хотите.

Этого водителя остановили сотрудники ГИБДД Фото: "Дорожный инспектор"/vk.com

- В протоколе расписываться будете, - уточнил сотрудник ГИБДД.

- Да нет, конечно, - не успокаивался водитель. - Кто ты такой, чтобы я расписывался? Ты никто…

- Дышать в прибор будете?

- Иди ты … [мат], покажи мне этот прибор, че ты меня разводишь, - не унимался шофер иномарки. - Вот эти … [мат] увидели мой «Бентли», и меня в трезвом состоянии задерживают.

На помощь полицейским приехали еще три машины МВД. Но Евгений продолжал заявлять, что он трезвый. От медосвидетельствования у врачей он отказался.

Та самая Бентли Фото: скрин vk.com

- Ты меня разводишь из-за того, что у тебя машина говно, у меня есть деньги, а у тебя нет, потому что ты чмо, - заключил Евгений. - Че даун что ли? Все иди отсюда.

В итоге на Евгения составили два администратичных протокола за отказ от освидетельствования и мелкое хулиганство. Сам же водитель заявил, что приехал в Петербург отдохнуть из Москвы. Правда, у его машины были минские номера. Как удалось выяснить, «КП-Петербург» свой бизнес парень ведет в Беларуси. Об этом рассказали близкие Евгения, которые после просмотра видео тут же открестились от него.

Парень любит кичиться деньгами Фото: скрин vk.com

- Он используют нашу фамилию, хотя никакого отношения к нашей семье не имеет, - заявила «КП-Петербург» сводная родственница мажора. – У него по паспорту другая фамилия. Мы его не видели уже несколько лет. Деньги он зарабатывает вроде бы в Минске. У него там салон красоты. Прошу не связывать его с нашей семьей.

Сам Евгений любит кичиться своими деньгами не только перед полицейскими. В разговоре с «КП» парень сбросил свои снимки с элитными сигарами, дорогим алкоголем, иномарками и кадры с отдыха заграницей. Парень настолько себя любит, что делает огромные плакаты с надписью своего имени. Название его инстаграма тоже говорит не мало о нем: «Мне на вас … [мат]».

Этими фото похвастался мажор в разговоре с "КП"

- Я уже в 12 часов утра завтракал в ресторане после всего этого, - рассказал Евгений. - Никакого уголовного дела не будет. Все это смех для прессы и общественности. Пусть обсуждают, мне на это все равно. Мое время дорого стоит. Не отнимайте его у меня. Больше комментариев не даю. Приезжайте разговаривать в Москву или в Минск. А так это детский уровень.

Как бы там ни было, а следователи уже должны были возбудить уголовное за оскорбление представителя власти.

- На него возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ - за оскорбление инспектора ДПС ОГИБДД по Центральному району, - сообщается в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург».

Максимальное наказание по этой статье – исправительные работы до одного года.

Московский мажор на Bentley оскорбляет инспекторов ДПС ГИБДД.

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