Ей ничего не грозит: Адвокат беглянки из Боткинской рассказал о том, что ждет его клиентку

Настоящий экшн с элементами триллера развивается вокруг простой петербургской домохозяйки, вернувшейся в конце января из турпоездки по Китаю. Сначала 32-летнюю Аллу Ильину пригласили на обследование в местную поликлинику, а потом, найдя у нее симптомы простуды, заподозрили коронавирус и позвали в Боткинскую больницу. Там женщину положили на 14 дней в изолятор, из которого она вскоре сбежала. Теперь ее хотят вернуть в клинику силой. Что же происходит на данный момент, «Комсомолке» помог разобраться адвокат Ильиной Виталий Черкасов.

- Сотрудники Роспотребнадзора и полиция приехали к ней домой и ждут моего прибытия, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» сам юрист.

Пока он через пробки пробивался к клиентке, сама Алла сидела за запертой дверью и не открывала врачам. Параллельно с этим Куйбышевский районный суд рассматривал иск главного санитарного врача Петербурга, требовавшего вернуть пациентку на дообследование. Привезти ее в Боткинскую больницу должны были сотрудники полиции.

Однако судья иск отклонил. Дело в том, что истцы ошиблись и направили его не по месту прописки Ильиной. А только так обеспечивалась законность действий Роспотребнадзора.

На больничной кормежке Алла продержалась пару дней, а потом решила сбежать домой. Фото: instagram.com/allasand/

- Мы считаем, что нет никаких оснований для судебной процедуры не имеется. Они должны руководствоваться решением главного санитарного врача России, который говорит, что такие пациенты могут наблюдаться дома, - уверен адвокат. - Если суд примет решение о принудительной госпитализации, то это будет несправедливо, мы считаем, но законно. Тогда будем оспаривать решение. Но мы уверены, что в данной ситуации нет оснований для ее госпитализации.

Юрист считает, что его клиентку положили в больницу обманом. Ей сказали, что это всего на день, а потом закрыли на карантин на две недели.

- Она исполнила условия, несколько дней провела в палате, потом ушла. Ей ничего не грозит, суд не может привлечь ее к ответственности, - заявил Виталий Черкасов.