2020-02-13T17:55:56+03:00
Дом. Семья

Служебная собака помогла раскрыть убийство водителя троллейбуса в Петербурге

Пес привел полицейских к месту, где прятался подозреваемый [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Служебная собака помогла раскрыть убийство и покушение на убийство водителей троллейбуса в ПетербургеСлужебная собака помогла раскрыть убийство и покушение на убийство водителей троллейбуса в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Благодаря острому нюху служебной собаки по кличке Жасмин в Петербурге раскрыли дело об убийстве и покушении на убийство двух водителей троллейбуса. Служебный пес помог правоохранителям найти подозреваемого преступника. Об этом в четверг, 13 февраля, рассказали правоохранители Северной столицы.

Трагедия произошла 1 февраля. Поздно вечером водители шли после смены через парк Александрино. Неожиданно на них напал мужчина с ножом. Один из них, 45-летний водитель, получил два удара в грудь, но выжил. Второй умер от раны в спину еще до приезда скорой помощи.

- В составе полицейской опергруппы на место происшествия прибыли младший инспектор-кинолог - старшина полиции Вера Бурова и служебная собака Жасмин. Занюхав участок местности, Жасмин привела полицейских к месту, где мог находиться преступник, - рассказали правоохранители на официальной странице в Instagram полиции Петербурга.

spb_policespb_police
Жасмин вышла на след подозреваемого в убийстве водителя троллейбуса в Петербурге
123 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Благодаря профессионализму Жасмин, подозреваемый оказался на скамье подсудимых. 3 февраля ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 31 марта 2020 года. При этом обвиняемый просил назначить ему домашний арест.

Оказалось, что нападавшим оказался 23-летний безработный сосед выжившего водителя. Раньше парень уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, причем, дважды.

Храбрая служебная собака выполнила свой долг и теперь готова к новым подвигам в борьбе с преступностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Шотландский терьер: что нужно знать о породе
Если вы когда-нибудь мечтали хоть чуть-чуть прикоснуться к жизни древнего мира, то сделать это можно с помощью салюки, ведь это одна из самых древних пород собак, история которой уходит вглубь даже не веков, а тысячелетий
Бульмастиф: что нужно знать о породе
Бульмастифы - таинственные ночные собаки, наводившие ужас на браконьеров в английских лесах, давно превратились в добрых и преданных компаньонов людей, не утеряв своих охранных качеств, твердости характера и самоотверженности при защите хозяина
Новости 24
Улица композитора Соловьева-Седого может появиться в Петербурге
Суд взыскал 40 тысяч с детского лагеря, где школьнику сломали нос
Тараканы в кафе у метро «Проспект Просвещения» возмутили девушку-блогера
Человек упал на пути на станции в Петербургском метро
Петербургский суд дал 14 лет тюрьмы за госизмену по «совершенно секретному» делу
Замдиректора центра социального обслуживания похитила 16 миллионов рублей
Пешеходная зона около метро может появиться в Петроградском районе
Собаки двое суток сидят в запертой машине на Синопской набережной
В Петербурге умер 25-летний депутат «Единой России»
Школьника со странными татуировками обвинили в покушении на убийство мигранта в петербургском парке
13-летняя девочка занялась сексом с мигрантом в роскошном отеле Петербурга
Заперлась изнутри и не открывает: Роспотребнадзор пришел домой к беглянке из Боткинской больницы