Служебная собака помогла раскрыть убийство водителя троллейбуса в Петербурге

Благодаря острому нюху служебной собаки по кличке Жасмин в Петербурге раскрыли дело об убийстве и покушении на убийство двух водителей троллейбуса. Служебный пес помог правоохранителям найти подозреваемого преступника. Об этом в четверг, 13 февраля, рассказали правоохранители Северной столицы.

Трагедия произошла 1 февраля. Поздно вечером водители шли после смены через парк Александрино. Неожиданно на них напал мужчина с ножом. Один из них, 45-летний водитель, получил два удара в грудь, но выжил. Второй умер от раны в спину еще до приезда скорой помощи.

- В составе полицейской опергруппы на место происшествия прибыли младший инспектор-кинолог - старшина полиции Вера Бурова и служебная собака Жасмин. Занюхав участок местности, Жасмин привела полицейских к месту, где мог находиться преступник, - рассказали правоохранители на официальной странице в Instagram полиции Петербурга.

spb_police Жасмин вышла на след подозреваемого в убийстве водителя троллейбуса в Петербурге

Благодаря профессионализму Жасмин, подозреваемый оказался на скамье подсудимых. 3 февраля ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 31 марта 2020 года. При этом обвиняемый просил назначить ему домашний арест.

Оказалось, что нападавшим оказался 23-летний безработный сосед выжившего водителя. Раньше парень уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, причем, дважды.

Храбрая служебная собака выполнила свой долг и теперь готова к новым подвигам в борьбе с преступностью.