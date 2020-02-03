Суд отправил под стражу предполагаемого убийцу водителя троллейбуса в парке Александрино

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:39:49+03:00

Известно, что он безработный и в свои 23 года уже рецидивист

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Кировский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу молодого человека, подозреваемого в нападении на двух водителей Троллейбусного парка №1 в парке Александрино. Напомним, в ночь на 1 февраля на двух мужчин бросился с ножом неизвестный. После полученных ударов один из водителей чудом уцелел, а его напарник погиб на месте, не дождавшись помощи врачей «скорой».

- Подозреваемого судят по статьям за убийство и покушение на преступление. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 31 марта 2020 года. При этом обвиняемый просил назначить ему домашний арест, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что предполагаемый убийца – 23-летний безработный сосед выжившего водителя. Его уже судили ранее за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, причем, дважды.

ИСТОЧНИК KP.RU