Павла Прилучного заставили худеть до 39 кг ради съемок в военном фильме Бекмамбетова

«Никитенко! Никитенко! Твою мать, ты где?!? - раздался эхом командный голос, кажется, на весь Финский залив. Кричал мужчина в черном костюме и кепочке, а напротив него выстроились в линейку три десятка человек в полосатых робах. «Кому сказал – отвечать, когда идет перекличка!» - накинулся на одного из бедолаг «черный костюм». Кинул его в грязь и начал избивать палкой.

Нет, это не дворовая разборка на окраине Петербурга. Это сцена из нового фильма Тимура Бекмамбетова. Да, да, того самого, который явил миру блокбастеры «Ночной дозор», «Особо опасен» и суперпопулярную серию картин «Елки».

Съемки будут максимально приближены к книге «Побег из ада», которую написал сам Михаил Девятаев.Фото: Олег ЗОЛОТО

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ

В этот раз режиссер взялся за военную тему. В основе сюжета подвиг реального человека - советского летчика Михаила Девятаева, который попал в плен к немцам. В конце октября 1944 года его в составе группы из примерно 1,5 тыс. узников отправили работать в концлагерь Пенемюнде, расположенный на острове Узедом. Там фашисты разрабатывали секретное оружие — крылатые ракеты «Фау-1» и баллистические ракеты «Фау-2». Это означало, что по окончанию испытаний всех свидетелей ждала неминуемая смерть. Наш герой не собирался сдаваться. Михаил совершил побег (внимание!) на угнанном немецком бомбардировщике. И как-то так совпало, что на этом самолете были все данные о разработках ракет.

- Я узнал об этой истории полтора года назад в Казани – родном городе героя - и даже не сразу поверил, что это было на самом деле, - говорит Бекмамбетов. – Советский летчик Михаил Девятаев хотел спасти честь, а спас мир! На том самолете была секретная информация, которая потом помогла нашим в разработках своего оружия. Кроме того фашисты были готовы отправлять баллистические ракеты в Европу, обрушить их на крупные города, но подвиг Девятаева это предотвратил, а значит, и поменял ход войны.

Оператор-постановщик фильма Елена ИвановаФото: Олег ЗОЛОТО

ЖЕНЩИНА РУЛИТ

Съемки будут максимально приближены к книге «Побег из ада», которую написал сам Михаил Девятаев. Специально для этого на форте Константин в Кронштадте выстроили целый концентрационный лагерь. Куда и привезли журналистов.

Мы прибыли на площадку к полудню. К этому часу работа была в самом разгаре: массовка в гриме и костюмах выстроилась в линию, вся группа на своих местах – тут звукорежиссеры, там осветители, тут костюмеры. А рядом мини-железная дорога для огромной камеры, которой, к слову, рулит женщина. Это оператор-постановщик Елена Иванова. Мы удивились, увидев ее у руля, все-таки чаще этим занимаются мужчины.

- Да не, это все стереотипы, - махнул рукой Тимур. – Девочки даже аккуратнее работают. Я Аню знаю уже лет пятнадцать, уверен в ней как в профессионале. В кино специалисты всегда нужны, и не важно, какого они пола.

На город обрушился настоящий шторм с дождями и сильным ветром, порывы до 15 метров в секундуФото: Олег ЗОЛОТО

ШТОРМ-ХУЛИГАН

Действие происходит в феврале, по задумке в кадре должен быть снег. Однако погода в Петербурге непредсказуемая и даже режиссер ей не указ. На город обрушился настоящий шторм с дождями и сильным ветром, порывы до 15 метров в секунду.

- Будьте осторожны! – предупредили организаторы прибывших на площадку журналистов. – Застегните все карманы, уберите в сумку все, что может улететь. И не стойте под конструкциями. А то у нас уже с утра было ЧП, упала одна декорация. К счастью, рядом с ней никого не было, никто не пострадал.

Однако съемки из-за небольшого происшествия не остановили, все-таки процесс расписан по минутам, терять драгоценное время нельзя, впереди еще много сцен. Да и как отметили все на площадке: ливень, ветер и грязь под ногами очень даже подходит для создания особой атмосферы суровых условий концлагеря.

Традиция киношников: после первого снятого кадра разбить тарелку о камеруФото: Олег ЗОЛОТО

КАК ЭТО - ВЕРТИКАЛЬНО?

А теперь внимание! Снимает Бекмамбетов не только в привычном горизонтальном формате, но и в инновационном вертикальном. Это будет первый полнометражный вертикальный фильм в мире. Зачем такое кино?

- Люди все чаще смотрят фильмы не в кинотеатрах, а онлайн. Более того, все больше зрителей смотрит на мобильных телефонах, и им удобнее это делать в вертикальном формате. Многие даже сейчас смотрят видео, не разворачивая телефон, в маленьком окошке горизонтального плеера. Думаю, мы первая, но не единственная команда, которая будет снимать полнометражные вертикальные фильмы, - объясняет выбор Тимур Бекмамбетов. – Почему именно этот фильм в таком формате? Этого требует сам образ героя. История человека, который, пройдя через ужасы фашистских концлагерей выстоял, не упал... И именно вертикальный формат выражает образ выстоявшего в испытаниях героя лучше всего.

Фишка нового формата вот в чем. Кино как бы становится иммерсивным, зритель может стать сам участником процесса. Он теперь не просто принимает картинку, которую ему предложил оператор, а может сам двигать кадр влево или вправо, разглядывать детали за спиной у героя или вокруг него. Такое 3d, но без очков.

Павлу Прилучному предстоит освоить управление самолетом, на днях началось обучение. На виртуальном симуляторе.Фото: Олег ЗОЛОТО

МИНУС КГ И ПЛЮС ЗНАНИЯ

А теперь о герое. Главная роль у звезды сериалов «Закрытая школа» и «Мажор» Павла Прилучного. К слову, изначально режиссер видел его в другом амплуа – антагониста Девятаева. Но после репетиций передумал, решив впервые дать роль положительного героя. Однако для воплощения в жизнь Павлу придется попотеть. Специально для съемок пришлось похудеть и придется худеть еще — на момент побега Михаил Девятаев весил всего 39 килограммов.

- Очень тяжело сбрасывать вес. Снимаем на морозе, хочется постоянно в себя что-то засунуть. Но буду еще худеть.Погода помогла вжиться в роль: не пришлось ничего делать, просто впустить ее в себя, — признался Прилучный.

И это еще что. Павлу предстоит освоить управление самолетом, на днях началось обучение. На виртуальном симуляторе.

Будут в кадре и настоящие крылатые машины. Специально для фильма построили две «Аэрокобры» и полноразмерную копию «Хенкеля», того самого угнанного из концлагеря.

Специально для этого на форте Константин в Кронштадте выстроили целый концентрационный лагерьФото: Олег ЗОЛОТО

К слову, режиссер заявил, что для большей достоверности в картине будет минимум компьютерной графики — смоделируют только сцены воздушного боя и знаменитого побега.

Съемки будут проводить и в Казани, где жил герой, и в павильонах Петербурга, где построили множество объектов. Картина также расскажет о супруге Девятаева, которая ждала его на протяжении всего времени. Любовная линия обязательно будет, ну а как без этого? Прекрасная половина зрителей тоже должна заинтересоваться.

Бюджет проекта — более 600 миллионов рублей, часть денег выделил Фонд кино. Фильм выйдет через год, планируется, что зрители увидят его в праздник 23 февраля 2021-го.

К слоБекмамбетов заявил: для большей достоверности в картине будет минимум компьютерной графики — смоделируют только сцены воздушного боя и знаменитого побегаФото: Олег ЗОЛОТО

Еще больше снимков со съемочной площадки смотрите в нашем фоторепортаже