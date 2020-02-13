Заперлась изнутри и не открывает: Роспотребнадзор пришел домой к беглянке из Боткинской больницы

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:25:35+03:00

Врачи и полиция пришли домой к петербурженке, сбежавшей из Боткинской больницы. Фото: instagram.com/allasand/

На помощь к девушке выехал адвокат, а суд тем временем отклонил иск о принудительной госпитализации

Изменить размер текста: A A

Петербурженка Алла Ильина, ставшая знаменитой после побега из карантиннного изолятора Боткинской больницы, где она была с подозрением на коронавирус, оказалась запертой в собственной квартире. Причем закрылась она сама, ведь под дверью у девушки стоят сотрудники Роспортребнадзора и полиции.

- Да, они пришли к ней домой. Я сейчас еду туда. Мы с Роспотребнадзором договорились ничего не предпринимать до моего приезда, - рассказал «Комсомолке» адвокат Виталий Черкасов, представляющий интересы Ильиной.

При этом юрист уверен, что никаких юридических оснований требовать госпитализации его клиентки нет.

- Это возможно только по решению суда, а он пока отклонил иск, - считает Черкасов. - Ей вообще ничего по закону не грозит.

Напомним, что утром 13 февраля Главный санитарный врач Петербурга потребовал принудительной госпитализации Аллы Ильиной. Однако иск был подан не по месту прописки девушки, поэтому судья его отклонил.

ИСТОЧНИК KP.RU