2020-02-13T13:25:35+03:00
Общество

Заперлась изнутри и не открывает: Роспотребнадзор пришел домой к беглянке из Боткинской больницы

На помощь к девушке выехал адвокат, а суд тем временем отклонил иск о принудительной госпитализации
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments3
Врачи и полиция пришли домой к петербурженке, сбежавшей из Боткинской больницы. Фото: instagram.com/allasand/Врачи и полиция пришли домой к петербурженке, сбежавшей из Боткинской больницы. Фото: instagram.com/allasand/
Изменить размер текста:

Петербурженка Алла Ильина, ставшая знаменитой после побега из карантиннного изолятора Боткинской больницы, где она была с подозрением на коронавирус, оказалась запертой в собственной квартире. Причем закрылась она сама, ведь под дверью у девушки стоят сотрудники Роспортребнадзора и полиции.

- Да, они пришли к ней домой. Я сейчас еду туда. Мы с Роспотребнадзором договорились ничего не предпринимать до моего приезда, - рассказал «Комсомолке» адвокат Виталий Черкасов, представляющий интересы Ильиной.

При этом юрист уверен, что никаких юридических оснований требовать госпитализации его клиентки нет.

- Это возможно только по решению суда, а он пока отклонил иск, - считает Черкасов. - Ей вообще ничего по закону не грозит.

Напомним, что утром 13 февраля Главный санитарный врач Петербурга потребовал принудительной госпитализации Аллы Ильиной. Однако иск был подан не по месту прописки девушки, поэтому судья его отклонил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замдиректора центра социального обслуживания похитила 16 миллионов рублей
Пешеходная зона около метро может появиться в Петроградском районе
Собаки двое суток сидят в запетой машине на Синопской набережной
В Петербурге умер 25-летний депутат «Единой России»
Школьника со странными татуировками обвинили в покушении на убийство мигранта в петербургском парке
13-летняя девочка занялась сексом с мигрантом в роскошном отеле Петербурга
Заперлась изнутри и не открывает: Роспотребнадзор пришел домой к беглянке из Боткинской больницы
Суд «завернул» иск с требованием насильно поместить петербурженку в Боткинскую больницу
В Петербурге к 14 февраля откроют контейнер, куда можно сдать вещи «своих бывших»
Вспышки на Солнце помешают смотреть телевизор жителям Ленобласти
Петербург поставит лекарства и построит дороги в Туркменистане
На Пулковском шоссе охранник «Ашана» избил 14-летнего подростка
Светлана Кузнецова проиграла швейцарке Бенчич и вылетела с St. Petersburg Ladies Trophy
Пьяного петербуржца сняли со льда Невы у Большеохтинского моста
В четверг в Петербурге будет до четырех градусов тепла и снег с дождем
8 человек погибли на трассе Петербург-Невель
«Аладдин забыл»: В Красном селе украсили ковром проезжую часть
Петербурженка пожаловалась на детский сад, в котором ее дочку "травят" воспитатели
Чиновник из комитета эконадзора Ленобласти попался с поличным на взятке
На экс-чиновника администрации Невского района завели уголовное дело за взятку в 4,5 млн рублей
В «Галерее» трое темпераментных и пьяных юношей подрались с охранниками
Житель Красного Села пришел в шок от «Чужого», найденного в карасе
Дзюба начал «войну» со Слуцким из-за сравнения с бревном
«Огонь, иди со мной»: Фанаты «Твин Пикса» исписали баллончиками фасад дома на улице Маяковского
На Восстания «Рендж Ровер» влетел в пенсионерку на «зебре»
Поджигатель машины заводилы фанатов «Зенита» попал на видео
Уборку замусоренного сквера у станции метро «Нарвская» взяли на контроль районной администрации