Круизы местного оператора в Петербурге могут запустить в 2021 году

В Петербурге уже в 2021 году появятся новые круизы по Балтике. Конкуренцию знаменитой «Принцессе Анастасии» собирается составить местный оператор. В городе уже зарегистрирована судоходная компания «Балтийские пассажирские линии», для которой построят собственное морское судно. Новенький пассажирский лайнер планируют ввести в строй в 2024 году. Но паромы по Балтике смогут отправиться еще раньше. Пока строится петербургское судно, в аренду собираются взять другие. Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад», с 2021 года их хотят запустить по так называемому договору тайм-чартера или бербоут-чартера.

К слову, строительство нового судна в Петербурге анонсировали еще в прошлом году. Однако тогда речь шла о грузопассажирском пароме. Сейчас планы пересмотрели в пользу круизного лайнера ледового класса. Во-первых, строить его будет дешевле. Во-вторых, от перевозки грузов решили отказаться. Новое судно будет рассчитано на 2,5 тысячи человек. Предварительно длина его составит 270 метров, а ширина – 36 метров. Кроме того, лайнер сможет ходить в круизы круглый ход.

Конкретного расписания маршрутов, конечно, пока нет. Но уже известно, что лайнер захватит не только традиционные Хельсинки (Финляндия), Таллин (Эстония), Ригу (Латвия) и Стокгольм (Швеция), но будет заходить и в порт Копенгагена (Дания), а также Ростока и Киля (Германия). В высокий сезон судно будет осуществлять всего 26 рейсов, а в низкий – 24. Стоимость всего проекта оценивается почти в 30 миллиардов рублей. Большую часть этих средств планируют получить из федерального бюджета.

КСТАТИ

Напомним, что пока в круизы из Петербурга можно отправиться только на «Принцессе Анастасии». Но с ноября паром компании MOBY SPL находится на ремонте. Из-за этого были отменены, в том числе, и новогодние круизы. Выйти на Балтику паром в новом сезоне должен 21 марта. Кроме того, еще один крупный паромный оператор – эстонская компания Tallink Group – планирует сотрудничать с Петербургом. Тестовые «заплывы» ожидаются весной и летом этого года. После этого паромное сообщение Петербурга со столицам Балтики может стать регулярным.