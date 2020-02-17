«Поймали на кукурузу и кошачий корм»: Хозяева енота Йокки рассказали, как полтора месяца искали питомца в лесу

Приключения одного маленького енота в густых лесах Ленобласти начались в канун Нового года. Хозяева Йокки арендовали коттедж в парке «Скандинавия» неподалеку от поселка Горки и по традиции взяли пушистика с собой. Однажды они пошли на прогулку, а когда вернулись, зверька и след простыл. Оказалось, шустрый енотик сам открыл дверь в коттедже и потопал навстречу необъятному лесу вокруг Большого Симагинского озера. С тех пор хозяева не могли найти себе места. В течение полутора месяцев они ползали по мусоркам в поисках Йокки, жили в лесу в трейлере и обследовали чащу с собаками и волонтерами. И вот чудо! Йокки поймали! Хозяева беглеца рассказали «Комсомолке», как проходила спецоперация по поимке зверя и как домашний енот несколько месяцев выживал в диком лесу.

«ПОСЛАЛИ НА ПОИСКИ ДРУГОГО ЕНОТА – ОН ТОЖЕ ПОТЕРЯЛСЯ»

- Наш мальчик потерялся 31 декабря утром, когда мы заселились в доме отдыха в парке, - хотели там отмечать Новый год. Мохнач сам открыл дверь, она была не заперта на ключ, - вспоминает хозяин Йокки Антон Васильев. - Он очень умное создание. Йокки прекрасно понимает все, что ему говорят. Например, если сказать ему: «Нельзя», он перестает делать то, чем занимался. Хитрый в плане что-нибудь открыть, достать. Умеет попрошайничать. С самого начала делал трюки, чтобы получить еду: кружится, встает на задние лапки. Запросто может открыть бутылку, а дверь уже и подавно.

raccoon_yokky_san Еноту Йокки два года

Новый год хозяева Йокки Антон и его жена Динара встретили в поисках любимого енота. Следующие полтора месяца супруги почти безвылазно жили в лесу.

- Первое время мы продлевали аренду коттеджа, - делится Антон. – Потом дней 7-10 жили в палатке. В конце концов, я взял в аренду трейлер, чтобы оперативно реагировать на звонки тех, кто замечал енота в ближайших поселках. Мы с женой жили в трейлере 24 дня. У меня свой бизнес, иногда я ездил на работу, жена домохозяйка, поэтому мы могли посвятить время поискам.

raccoon_yokky_san Йокки пропал под Новый год

Йокки оказался очень шустрым. Местные жители чуть ли не ежедневно сообщали Антону с Динарой, что видели зверька то тут, то там. Но поймать его никто не мог.

- Он все это время ходил вокруг Большого Симагинского озера, - делится хозяин Йокки. - Еноты не сидят на месте, все время перемещаются. Сложно сказать, сколько он протопал за два месяца. Он ведь ходит кругами. В день делал 8-10 километров в поисках еды. Питался на помойках. Успел обойти многие поселки в одном районе: Решетникова, Лесная Рапсодия, Ильичева, Красавица, СНТ «Центр» и Симагино.

raccoon_yokky_san Йокки бегал по лесам и питался на помойках

Все эти дни хозяева Йокки шли по следу енота. За его поимку объявили даже вознаграждение в 50 тысяч рублей. Но зверек каждый раз ускользал.

- К нам приезжали люди с поисковыми и охотничьими собаками, - вспоминает Антон. - Мы разбивали участки на квадраты, прочесывали их. Много волонтеров было. Размещали ловушки с игрушками с запахами енотов - течных сучек. Но это не дало результатов. К нам даже приезжал поисковый енот, но он в итоге сам потерялся. Это было смешно, к счастью, его мы быстро нашли. Прочесывали участки много раз. В день проходили по 10-12 километров. Бывало, с нами было до 30 человек: волонтеры, наши друзья, все неравнодушные люди, за что всем хочется сказать большое спасибо.

raccoon_yokky_san Йокки любит фрукты и креветки

«ОББЕГАЛ 7 ПОСЕЛКОВ»

Сам Йокки все это время тоже не сидел, сложа лапки. Главное для домашнего питомца было выжить в дикой природе.

- Йокки думал только о своей безопасности и еде, - рассуждает Антон. - Бродячие собаки там ходили стаями, лисы жили. Вступал ли он в схватку с ними, неизвестно. Но лисе с ним было бы тяжело справиться, как и средним собакам. Он может им дать хороший отпор. Когда Йокки было полгода, я испытал на себе его силу - он знатно схватил меня палец!

raccoon_yokky_san Домашний енот выжил в диком лесу

Спустя полтора месяца супруги решили сменить тактику поисков и начали искать енота вдвоем.

- Мы неделю назад нашли тропы, по которым он ходил, поставили там ловушки для котов, - улыбается хозяин питомца. - Решили не привлекать к спецоперации собак и людей, чтобы они своим запахом не отбили его от этой местности. Было около 10 ловушек, я обходил их каждое утро, в одной из них его и нашел. Между поселками Решетниково и Лисьево. Это километров шесть по прямой от места его пропажи. В той ловушке был кошачий корм, который сильно пахнет, и кукуруза с орехами. Йокки клюнул!

raccoon_yokky_san Йокки вернулся домой

Описать восторг от долгожданной встречи невозможно. Уже в машине по дороге домой енот удобно устроился на коленях Антона и всю дорогу проспал. Собственно, лохматый путешественник до сих пор дрыхнет без задних ног - нагулялся на всю жизнь!

- Дома Йокки сразу нырнул под кровать и стал делать свой коронный номер: летал держась и отталкиваясь лапками за реечки дна кровати, - смеется Антон. – Съел желток всмятку и лег спать, обнимая свою игрушку. У него восстанавливается работа кишечника. Аппетит хороший. Просыпается, чтобы поесть и в туалет. Он истощен. Сейчас весит килограмм 6, а весил больше 12. Ранен. Видимо, когда ловушка захлопнулась, Йокки прыгнул и сорвал кожу над правым глазом. Еще у него отморожена лапа. Как только он у нас окрепнет, повезем его к ветеринару.

raccoon_yokky_san Теперь Йокки под домашним арестом

Радость радостью, но хозяева Йокки за побег пообещали подвергнуть его «жестокому наказанию». Чтобы впредь такого не повторял.

- Будет кушать только авокадо, манго и креветки, - сурово говорит Антон. - Больше никаких хождений по помойкам. Домашний арест, пока не наберет 12 кило. А потом гулять только на шлейке. Он раньше без нее ходил.

В Петербурге нашелся енот Йокки .

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