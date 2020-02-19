2020-02-19T16:03:55+03:00
Общество

В Петербурге сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка скрылась от суда

Женщина не пришла на заседание, где рассматривается иск о принудительном возвращении в больницу
Роман ЛЯЛИН
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Прошлый суд по беглянке из больницы закончился принудительной госпитализациейПрошлый суд по беглянке из больницы закончился принудительной госпитализациейФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге врачи больницы имени Боткина продолжают судиться с пациентами, сбежавшими из карантина по коронавирусу. Первой беглянкой была 32-летняя домохозяйка Алла Ильина. Девушка замкнула провода электронного замка и отправилась домой, после чего выложила подробную инструкцию своего побега в соцсетях. Вслед за ней из медучреждения сбежали еще три человека: двое вернулись сразу, а еще одна - 32-летняя Анна Рыбакова скрылась.

Аллу Ильину несколько дней назад врачи больницы и сотрудники Роспотребнадзора через суд принудительно вернули на карантин. Теперь женщина будет ждать двух отрицательных результатов, что у нее нет коронавируса. Только после этого ее отпустят. Такой же трюк медики хотели проделать и с Рыбаковой. Но с ней возникли проблемы. Повестку лично ей вручить не удалось. Дверь квартиры попросту никто не открыл. О грядущем заседании писали все городские СМИ. Но Анна так и не объявилась.

Ранее Аллу Ильину суд принудительно отправил в больницу Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее Аллу Ильину суд принудительно отправил в больницуФото: Артем КИЛЬКИН

- Заседание суда решено провести без участия ответчика по иску, - рассказали "КП-Петербург" в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд принял решение рассмотреть иск врачей без Рыбаковой, объяснив это тем, что меры необходимо принять оперативно. Анна, к слову, не стала нанимать себе и адвокатов. Ее интересы представляет государственный защитник. Судя по всему, женщина попросту решила скрыться.

Беглянка Алла Ильина будет находиться в Боткинской больнице минимум до 19 февраля 2020 года.Артем КИЛЬКИН, Роман ЛЯЛИН

Кто именно будет разыскивать беглянку, если суд вынесет постановление вернуть ее в больницу, пока неизвестно - заседание продолжается. Обязанность доставить Аллу Ильину в прошлый раз возложили на судебных приставов. Сотрудники полиции в этом участвовать отказались, объяснив, что это доставка больных не входит в их обязанности по закону.

Сбежавшую из Боткинской больницы россиянку на скорой увезли назад.Роман ЛЯЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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