После объявления о разводе Прилучный забрал ребенка и уехал с ним на съемки

Павел Прилучный и Агата Муцениеце всерьез взволновали народ. Артисты удивили всех неожиданным решением – они официально объявили о разводе.

Пока под их постами в соцсетях судачат поклонники, сами супруги, как ни в чем не бывало, делятся видео из жизни порознь. Агата выложила видео с котиком, который мешает ей спать по ночам. А Павел Прилучный после объявления о разводе забрал семилетнего сына Тимофея и уехал с ним на съемки в Петербург. К слову, старший ребенок с мамой одно лицо. Но интересы у него чисто мужские, так что папина работа ему по душе. Это очевидно по видео:

- Мы пришли в одно местечко, будем изучать полеты. Сложно, но интересно, - говорит за кадром Прилучный и показывает в кадре самолеты и сына, который их разглядывает. – Тимофей, ты в восторге?

- Да! – ответил мальчик.

- Тебе не страшно? Я вот боюсь. Но ничего, мы же не одни полетим, а с пилотом.

- А я думал, что ты полетишь за штурвалом… - разочарованно протянул парниша.

- Я, я… только вместе с опытным пилотом.

Потом Прилучный повернул камеру на себя и показал, что он в военной форме. Напомним, Прилучный играет главную роль в новом фильме Тимура Бекмамбетова. В основе сюжета подвиг реального человека - советского летчика Михаила Девятаева, который попал в плен к немцам и сбежал из концлагеря на угнанном бомбардировщике. Для съемок специально построили в Кронштадте копию концлагеря, а еще воссоздали крылатые машины - построили две «Аэрокобры» и полноразмерную копию «Хенкеля», того самого угнанного. Именно поэтому Павлу надо освоить управление самолетом. Но это не самое сложное: Павлу нужно похудеть, ведь его реальный герой в момент побега весил 39 кг. Возможно, развод Прилучному даже поможет и на нервной почве он быстрее сбросит вес.

Слухи о разводе Муциенице и Прилучного ходят давно. Однако пара все отрицалаФото: Олег ЗОЛОТО

Слухи о разводе Муциенице и Прилучного ходят давно. Однако пара все отрицала. В эксклюзивном интервью «КП» полтора года назад, даже рассказали, что на семилетие брака сделали на пальцах тату в виде обручальных колец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/762730" frameborder="0"></iframe> Павел Прилучный уехал на съемки в Петербург и забрал сына.Видео: Инстаграм Павла Прилучного

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