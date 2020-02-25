2020-02-25T12:36:49+03:00
Звезды

После объявления о разводе Прилучный забрал ребенка и уехал с ним на съемки

Актер в соцсетях показал, как они проводят время с сыном [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
Поделиться:
Павел Прилучный показал, как они проводят время с сыном. ФОТО: Инстаграм Павла ПрилучногоПавел Прилучный показал, как они проводят время с сыном. ФОТО: Инстаграм Павла Прилучного
Изменить размер текста:

Павел Прилучный и Агата Муцениеце всерьез взволновали народ. Артисты удивили всех неожиданным решением – они официально объявили о разводе.

Пока под их постами в соцсетях судачат поклонники, сами супруги, как ни в чем не бывало, делятся видео из жизни порознь. Агата выложила видео с котиком, который мешает ей спать по ночам. А Павел Прилучный после объявления о разводе забрал семилетнего сына Тимофея и уехал с ним на съемки в Петербург. К слову, старший ребенок с мамой одно лицо. Но интересы у него чисто мужские, так что папина работа ему по душе. Это очевидно по видео:

- Мы пришли в одно местечко, будем изучать полеты. Сложно, но интересно, - говорит за кадром Прилучный и показывает в кадре самолеты и сына, который их разглядывает. – Тимофей, ты в восторге?

- Да! – ответил мальчик.

- Тебе не страшно? Я вот боюсь. Но ничего, мы же не одни полетим, а с пилотом.

- А я думал, что ты полетишь за штурвалом… - разочарованно протянул парниша.

- Я, я… только вместе с опытным пилотом.

Потом Прилучный повернул камеру на себя и показал, что он в военной форме. Напомним, Прилучный играет главную роль в новом фильме Тимура Бекмамбетова. В основе сюжета подвиг реального человека - советского летчика Михаила Девятаева, который попал в плен к немцам и сбежал из концлагеря на угнанном бомбардировщике. Для съемок специально построили в Кронштадте копию концлагеря, а еще воссоздали крылатые машины - построили две «Аэрокобры» и полноразмерную копию «Хенкеля», того самого угнанного. Именно поэтому Павлу надо освоить управление самолетом. Но это не самое сложное: Павлу нужно похудеть, ведь его реальный герой в момент побега весил 39 кг. Возможно, развод Прилучному даже поможет и на нервной почве он быстрее сбросит вес.

Слухи о разводе Муциенице и Прилучного ходят давно. Однако пара все отрицала Фото: Олег ЗОЛОТО

Слухи о разводе Муциенице и Прилучного ходят давно. Однако пара все отрицалаФото: Олег ЗОЛОТО

Слухи о разводе Муциенице и Прилучного ходят давно. Однако пара все отрицала. В эксклюзивном интервью «КП» полтора года назад, даже рассказали, что на семилетие брака сделали на пальцах тату в виде обручальных колец.

Павел Прилучный уехал на съемки в Петербург и забрал сына.Видео: Инстаграм Павла Прилучного

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прилучный увез от Муцениеце трехлетнюю дочь после признания в измене с Дарьей Мороз

Павел Прилучный и Агата Муцениеце всерьез взволновали народ. В последнее время вокруг одной из ярких пар российского кинематографа ходят слухи об измене актера с Дарьей Мороз. А теперь артисты и вовсе подлили масла в огонь неожиданным решением. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Умер рабочий на автомобильном заводе в Петербурге
Прощание с президентом ГМЗ «Петергоф» Вадимом Знаменовым пройдет 28 февраля в Большом дворце
В Приморске залили краской надгробные плиты финским солдатам
Автомобилист выстрелил в петербуржца из-за парковочного места
Петербуржец выбросил кошку с балкона пятого этажа
В Колпино на улице нашли тело 10-летнего школьника
Раскрепощенный петербуржец показал 10-летней девочке половой орган и послал воздушный поцелуй
Двое в форме полицейских ограбили военного пенсионера на Народной улице
Таксист изнасиловал школьницу, которая не смогла оплатить поездку
В конце февраля в Кудрово еще стоит новогодняя елка
Во вторник в Петербурге похолодает до минус 3
Пьяный водитель погиб, врезавшись в дерево в городе Пушкин
Умер президент музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов
На 11-й Красноармейской заметили строителей, работающих на высоте без страховки