Амур, Искра и Север: Названы самые редкие имена детей, родившихся в Петербурге в 2019 году

За минувший 2019 год в Петербурге появилось на свет 59 665 малышей. Среди них мальчиков оказалось чуть больше, чем девочек – 30 709 будущих мужчин и 28 956 очаровательных леди. Счастливые родители активно проявляли фантазию, придумывая имена своим малышам. Некоторые особенно отличились, дав своим детям необычные имена, которые не встретишь каждый день. Комитет по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен, которые в 2019 году получили новорожденные петербуржцы.

- Так, среди мальчиков самыми редко встречающимися именами стали: Амур, Волямир, Ермил, Север и Элемир. Среди девочек в Петербурге появились: Искра, Милолика, Олимпия, Таша и Цветана, - говорится в отчете ЗАГСа.

Напомним, что в 2018 году петербуржцы тоже проявляли массу фантазии, называя своих чад в честь персонажей книг, а также древних принцев и принцесс. Так, в городе появились Нерон, Максимус, Златозар, Дориан, Неа, Лета, Владиана и Отилия.

А вот среди самых часто встречающихся имен уже третий год подряд лидируют Александр для мальчиков и София для девочек. Также в топ популярных вошли: Михаил, Максим, Артем, Иван, Роман, Алиса, Мария, Анна, Анастасия и Виктория.

Отметим еще, что больше всего малышей в 2019 году в Петербурге родились в Невском и Приморском районах – 6 559 и 6 061 соответственно. А меньше всего зарегистрировано новорожденных петербуржцев в Курортном (645) и Кронштадтском (421) районах.