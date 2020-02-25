2020-02-25T12:36:49+03:00
Общество

Амур, Искра и Север: Названы самые редкие имена детей, родившихся в Петербурге в 2019 году

Среди самых популярных третий год лидируют Александр и София
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Названы самые редкие и популярные имена детей, родившихся в Петербурге в 2019 годуНазваны самые редкие и популярные имена детей, родившихся в Петербурге в 2019 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

За минувший 2019 год в Петербурге появилось на свет 59 665 малышей. Среди них мальчиков оказалось чуть больше, чем девочек – 30 709 будущих мужчин и 28 956 очаровательных леди. Счастливые родители активно проявляли фантазию, придумывая имена своим малышам. Некоторые особенно отличились, дав своим детям необычные имена, которые не встретишь каждый день. Комитет по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) опубликовал список самых редких имен, которые в 2019 году получили новорожденные петербуржцы.

- Так, среди мальчиков самыми редко встречающимися именами стали: Амур, Волямир, Ермил, Север и Элемир. Среди девочек в Петербурге появились: Искра, Милолика, Олимпия, Таша и Цветана, - говорится в отчете ЗАГСа.

Напомним, что в 2018 году петербуржцы тоже проявляли массу фантазии, называя своих чад в честь персонажей книг, а также древних принцев и принцесс. Так, в городе появились Нерон, Максимус, Златозар, Дориан, Неа, Лета, Владиана и Отилия.

А вот среди самых часто встречающихся имен уже третий год подряд лидируют Александр для мальчиков и София для девочек. Также в топ популярных вошли: Михаил, Максим, Артем, Иван, Роман, Алиса, Мария, Анна, Анастасия и Виктория.

Отметим еще, что больше всего малышей в 2019 году в Петербурге родились в Невском и Приморском районах – 6 559 и 6 061 соответственно. А меньше всего зарегистрировано новорожденных петербуржцев в Курортном (645) и Кронштадтском (421) районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова: Я спаслась от «чумы 2020 года» в Пекине - но попала под домашний арест в Москве
Наш журналист благополучно вернулась из охваченного коронавирусом Китая. Не подозревая, что дома ее серия репортажей из эпидемзоны получит внезапное продолжение
Новости 24
Пьяный петербуржец бросил бутылку и разбил стекло в отделении полиции
Карманник, укравший «Айфон» у человека-паука, попал в ДТП с «Чижиком» по дороге в суд
Около 440 тысяч жителей Ленобласти ежедневно ездят на работу в Петербург
На ЗСД грузовик кузовом снес опору с указателями
Канатоходец прошел по стропе над каналом Грибоедова
Стало известно, за что на самом деле уволили главврача Боткинской больницы
В метро рассказали, какие собаки могут ездит в петербургской подземке без переноски
На спасение кошек дадут президентский грант
Велодорожка появится от Московского шоссе до Колпино
Девушка забила топором до полусмерти бомжа в Ленобласти
На территории воинской части в Выборге нашли мумию
Умер рабочий на автомобильном заводе в Петербурге
Прощание с президентом ГМЗ «Петергоф» Вадимом Знаменовым пройдет 28 февраля в Большом дворце
В Приморске залили краской надгробные плиты финским солдатам
Автомобилист выстрелил в петербуржца из-за парковочного места
Петербуржец выбросил кошку с балкона пятого этажа
В Колпино на улице нашли тело 10-летнего школьника
Раскрепощенный петербуржец показал 10-летней девочке половой орган и послал воздушный поцелуй
Двое в форме полицейских ограбили военного пенсионера на Народной улице
Таксист изнасиловал школьницу, которая не смогла оплатить поездку
В конце февраля в Кудрово еще стоит новогодняя елка
Во вторник в Петербурге похолодает до минус 3
Пьяный водитель погиб, врезавшись в дерево в городе Пушкин
Умер президент музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов
На 11-й Красноармейской заметили строителей, работающих на высоте без страховки