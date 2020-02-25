«Я даже не знала, куда я еду»: Стриптизерша рассказала о своем выступлении в морге Петербурга

В Санкт-Петербурге не утихает скандал вокруг городского бюро судмедэкспертиз, где накануне 23 февраля прошел необычный корпоратив, на котором выступили две стриптизерши. Эротичный танец с обнаженными красотками проходил в ординаторской. Работники собрались почти в полном составе, не было лишь начальника, который находился в командировке. Шоу с изюминкой попало на видео, после чего чиновники начали проверку в бюро судмедэкспертиз, которая закончилась увольнениями.

Стриптизерши перед сотрудниками морга появились эффектно – из коробки, в нижнем белье. Во время танца девушки почти полностью обнажились, оставив на себе лишь кружевные стринги. Работники судмедэкспертизы встретили гостей улыбками. Самих же барышень танец в помещении, куда привозят трупы со всего города, судя по всему, не смутил. Правда, вот Комитет по здравоохранению Петербурга этот факт удивил.

В морге станцевали стриптиз Фото: Фонтанка.ру

- Администрация бюро не согласовывала проведение каких-либо мероприятий в подразделениях и не давала разрешения на присутствие посторонних лиц в учреждении, - поясняют в комздраве Петербурга. - Приказом начальника бюро и правилами внутреннего трудового распорядка запрещены доступ посторонних лиц в служебные помещения учреждения и любая фото и видеосъемка без специального разрешения, если она не используется для целей проведения экспертиз. Нами уже получены письменные объяснения должностных лиц и организаторов мероприятия.

Заведующего отделом судебно-медицинской экспертизы трупов отстранили на время проверки. Женщину-судмедэксперта, которая провела стриптизерш в морг, наказали выговором. А вот еще две сотрудницы – лаборантки – написали заявление на увольнение по собственному желанию.

Стриптиз двух девушек, как выяснила «КП-Петербург», обошелся сотрудникам морга не дороже 7 тысяч рублей. Одной из стриптизерш предположительно оказалась жительница Петербурга Ирина (имя изменено – прим.ред.). Данные девушки после танца в морге быстро разошлись в соцсети «ВКонтакте». Если верить аккаунту, ей 33 года.

Девушка предположительно танцевала стриптиз в моргеФото: СОЦСЕТИ

- Привыкла всего добиваться сама, не боюсь трудностей, - рассказывает о себе Ирина в анкете. - Характер волевой, упрямистый, что является плюсом. Легко иду на контакт и без труда обретаю новые знакомства. Имею опыт работы с большими группами людей, умею заинтересовать человека, расположить к себе, обучить, объяснить и направить. Отношения с людьми выстраиваю легкие, дружеские. На первом месте стоит семья. Люблю заботиться о сыне и муже, устраиваю в своем доме уют. Воспитание сына приносит большое удовольствие. Это и есть мое главное хобби. Я - мама и верный друг своему сыну.

В разговоре с «КП-Петербург» женщина подтвердила свое выступление в морге.

- Я прекрасно понимаю, по какому вопросу вы звоните, - сразу же заявила Ирина. - Выступление мое, пишите ради бога.

- Вы не испугались ехать в морг, видели ли тела, привезенные на экспертизу?

- Чего пугаться? Какие там тела? Я не видела, ребята, никаких тел. Тела, которые сидели за столом… Там вроде бы живые сидели люди.

Выступление женщины стоит 3,5 тысячи рублей

- Вы сразу знали, куда едете?

- Меня не приглашали в морг. Я знала адрес: Екатерининский, 10 - все! Я не сталкивалась, к счастью, раньше с этим адресом. Я даже не знала, куда я еду. И никаких тел, подчеркиваю, я не видела. Видела только живых людей. А в морг я зашла через главный вход.

Другие подробности о своем выступлении женщина рассказывать не стала. К слову, организации, которые предоставляют услуги Ирины, свою причастность к стриптизу в морге не признают и пересылают «КП» рекламу мужского стриптиза в подарок на 8 марта.

- Мы посмотрели видео, девушка похожа на Александру, но не факт, что это она, - пояснили организаторы стриптиза. – Нам тоже перед 23 февраля звонила девушка, которая искала стриптизерш, которые выпрыгивают из коробки. Но у нас не было таких, поэтому у нас она никого не заказала.

Была ли девушка с выступления в морге именно Ириной, пока неизвестно. Работники морга после случившегося от комментариев отказываются.

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