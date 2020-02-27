2020-02-27T13:43:21+03:00
Общество

Бумажные билеты в новом дизайне появятся в автобусах Петербурга

Помимо информации о проезде, на них будут печатать сведения о музеях, учебных заведениях и телефоны городских служб [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В петербургских автобусах появятся новые бумажные билетыВ петербургских автобусах появятся новые бумажные билетыФото: Артем КИЛЬКИН
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С марта пассажиры автобусов в Петербурге при оплате проезда будут получать билеты в новом дизайне. Как сообщил «Пассажиравтотранс» в четверг, 27 февраля, привычный бумажный квиток станет больше размером. Наряду с привычной катушкой будут использоваться книжечки с билетами прямоугольной формы.

- В левой части билета пассажиры увидят его привычные атрибуты, включая наименование перевозчика и стоимость поездки. Из цифр по-прежнему можно будет сложить «счастливый» номер, - отметили в компании.

На билете будет размещена информация о поездке, а также музеях и учебных заведениях / Фото: Пассажиравтотранс

На билете будет размещена информация о поездке, а также музеях и учебных заведениях / Фото: Пассажиравтотранс

А вот правая часть билета будет представлять собой рекламный блок с полезной информацией о музеях и учебных заведениях, а также телефонами городских служб. Так, жители и гости города будут всегда в курсе актуальных событий.

Отмечается, что перевозчик таким образом, сотрудничая с рекламной компанией, выбранной на открытом аукционе, сократит затраты предприятия на изготовление билетной продукции. Коммерческая информация на билетах будет соседствовать с социально значимой, а реклама услуг, не соответствующих требованиям закона, размещаться не будет.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Петербурге стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась на 10 рублей. Так, прокатиться на автобусе, троллейбусе и трамвае стоит 50 рублей, жетон на метро – 55 рублей. Также увеличилась стоимость проезда по «Подорожнику».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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