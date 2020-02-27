«Я живу с легендой»: жена Сергея Семака призналась мужу в любви в его день рождения

27 февраля исполнилось 44 года главному тренеру петербургского «Зенита» Сергею Семаку. С днем рождения его поздравили многие. Не остался в стороне и сам клуб, завоевавший чемпионство под руководством молодого наставника.

- Уважаемый Сергей Богданович! Мы желаем Вам как можно больше ярких моментов вместе с «Зенитом», новых побед, трофеев и достижений, - говорится в сообщении на сайте сине-бело-голубых.

Но самые теплые и самые главные слова своему мужу сказала жена Сергея Семака Анна.

- Прекрасный отец, заботливый муж, милосердный человек, тратящий половину заработков на помощь нуждающимся. Мне просто хочется быть рядом с человеком, который вдохновляет становиться сильнее, глубже, добрее, - написала в своем «Инстаграме» Анна Семак.

Самое сердечное поздравление тренер "Зенита "получил от своей жены.Фото: "КП" Архив

Она отметила, что Сергей Семак шел к мечте с раннего детства «босиком по лесу» и всегда добивался поставленных целей без денег и связей. Супруга признает, что ее муж - не тот человек, который будет сидеть дома и тихо заниматься садоводством. Зато он всегда заряжен энергией и нежно любит своих детей.

- Только сейчас пришло полное осознание того, что я живу с легендой, гением, а значит наша жизнь не уложится в привычные рамки пока мы не постареем. С днем рождения, любовь всей моей жизни, - признается супруга наставника «Зенита».

Справка «КП»:

Сергей Семак родился в 1976 году в селе Сычанское Ворошиловградской (Луганской) области, там и начал заниматься футболом.

Всегда мечтал играть за ЦСКА. В 16 лет попал в систему клубов «Асмарал», однако, вскоре, будучи призванным в армию, перешел в стан столичных армейцев и уже в 19 лет оказался капитаном ЦСКА - самым молодым в истории. В 2003 году впервые стал чемпионом России, а в 2008 году, в статусе капитана российской сборной сенсационно завоевал вместе с ней «бронзу» на Чемпионате Европы.

В ходе карьеры играл за французский «Пари Сен-Жермен», ФК «Москва», казанский «Рубин» и петербургский «Зенит». Позднее ушел на тренерскую работу. Возглавлял «Уфу»,а с мая 2018 года Сергей Семак - главный тренер сине-бело-голубых.

Вместе с женой Семак воспитывает семерых детей, в том числе приемную дочь-инвалида. В зимний перерыв Чемпионата России Сергей с супругой ездил в Африку, где они вместе помогали местным ребятишкам в волонтерском проекте.

annas_secret_garden Жена Сергея Семака поздравила мужа с днем рождения.

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