2020-03-03T09:38:16+03:00
Общество

В Петербурге под наблюдение из-за коронавируса попали 811 человек

В их числе 696 граждан Китая
Петр КИБЕР
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Под наблюдение из-за коронавируса взяли 811 жителей Петербурга и туристов.Под наблюдение из-за коронавируса взяли 811 жителей Петербурга и туристов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Угроза коронавируса не дает спокойно спать специалистам Роспотребнадзора. Так, петербургское управление надзорного ведомства сообщило о том, что взяло под наблюдение больше 800 человек, которые вернулись из стран, где активно распространяется инфекция.

- На 2 марта 2020 года медицинское наблюдение ведется за 811 гражданами, в том числе за 696 гражданами КНР, - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Там отчечают, что специалисты управления проводят ежедневный мониторинг заболеваемости респираторными инфекциями среди петербуржцев и туристов, приехавших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, которые обратились к врачам в последние две недели после прибытия

Всех их отправляют сдавать анализы на весь перечень возможных ОРВИ, включая коронавирус. Пока что медики выявляли у заболевших лишь грипп и простуду.

- Лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге не обнаружено, - уверяют специалисты.

В Ботктинской больнице готовы бороться с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ботктинской больнице готовы бороться с коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом с 24 января, когда был введен особый режим, через изолятор Боткинской инфекционной больницу прошли 154 пациента. Из них 26 человек еще остаются на 14-дневном карантине.

А в петербургском Роспотребнадзоре тем временем советуют горожанам чаше мыть руки, использовать дезинфицирующие средства, протирать экран любимого смартфона (он контактирует с лицом) и отказаться от заграничных поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией - Китай, Южную Корею, Италию и Иран.

- При появлении любых симптомов ОРВИ – останьтесь дома и вызовите врача, - рекомендуют в управлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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