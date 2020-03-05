Общежитие медуниверситета имени Мечникова закрыли на карантин из-за больного итальянского студента

Одно из общежитий СЗГМУ имени Мечникова закрыли на карантин после того, как врачам пожаловался на свое здоровье итальянский студент. Точный адрес здания Роспотребнадзором не сообщается. В совете обучающихся СЗГМУ говорят, что под карантин попало общежитие в доме №45 на проспекте Просвещения. Студентов, контактировавших с итальянцем, «закрыли» на 14 дней. Также в группе общежития университета, но уже на Светлановском проспекте утверждается, что с 3 марта вход для гостей студентов строго запрещен «в связи эпидемической ситуацией».

Пока что официальная информация расходится по соцсетям, а сайт СЗГМУ молчит. Фото: СОЦСЕТИ

- Продукты пообещали доставлять через дежурных прямо до двери 3 раза в день, при этом непонятно, почему отпустили администрацию. Людей, прописанных, но не проживающих, заставляют вернуться под угрозой административной/уголовной ответственности, - рассказывает студентка одного из изолированных общежитий в своем Twitter.

Без продуктов проживающих в общежитии студентов не оставят. Фото: twitter.com/kanashimi_akiko

Все началось с того, что гражданин Италии, обучающийся в СЗГМУ, обратился за помощью в местную поликлинику. Его тут же госпитализировали в инфекционный бокс больницы имени Боткина. Предварительный диагноз – ОРВИ. Сейчас студента лечат и тщательно обследуют на весь перечень возможных возбудителей инфекции, включая коронавирус.

- Управлением Роспотребнадзора по Петербургу проводятся санитарно-карантинные мероприятия в здании общежития, где проживал итальянский студент. Был определен круг контактных лиц. Все они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование, - сообщают в ведомстве.

Ребятам, попавшим под двухнедельный карантин, придется на время забыть про учебу. Согласно предписанию Роспотребнадзора, опубликованному советом учащихся университета, некоторым студентам даже запрещено выходить из своей комнаты в общежитии. Впрочем, без питания они не останутся.

Роспотребнадзор заверяет, что ситуация находится на контроле их сотрудников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/763592" frameborder="0"></iframe> Коронавирус рядом. Симптомы и меры предосторожности.Симптомы коронавируса похожи на признаки гриппа и других ОРВИ. Но как же их различить? Можно ли определить вирус самостоятельно? И как избежать врага в поездке?

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