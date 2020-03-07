Дочь экс-вратаря сборной России по футболу Малафеева задержали при продаже наркотиков

В жизни бывшего игрока сборной России по футболу Вячеслава Малафеева не все складывается гладко. Несмотря на его успешную футбольную карьеру, в воспитании дочери он не был фаворитом. Девушке сейчас 16 лет. И как любой подросток, она начинает бунтовать. Недавно девушка объявила, что будет сама зарабатывать деньги и будет жить одна. А теперь, по предварительной информации, ей заинтересовали сотрудники полиции.

- Последние годы мы с ними (родителями, прим.ред.) особо не общались, - рассказывала в своих соцсетях девушка 27 февраля. - Деньги я зарабатывала сама. Была сама по себе, они сами по себе. У нас не было контакта, близости. Я не видела смысла находиться в семье, - призналась Ксения.

Дочь футболиста потянуло на откровения. Девушка рассказала, что с отцом у нее всегда были хорошие отношения. Проблема была в его спортивной карьере. Подросток уточнила, что ей не хватало общения с отцом. Также она стала вспоминать свою родную маму, которая погибла в аварии, когда ей было всего 7 лет.

И вот спустя меньше месяца девушка снова в топе новостей. Но на этот раз не из-за своей сложной судьбы. Полицейские проводили "контрольную закупку" наркотиков. В этот момент, по предварительной информации, им попал та самая дочка футболиста.

- Это было даже не вчера, - рассказал источник "КП-Петербург" в правоохранительных органах. - Около недели назад.

Сейчас силовики возбудили уголовное дело. Друзья девушки в шоке от новостей.

- Я знала о задержании только по слухам, - пояснила подруга девушки. - Но я думаю, ее родители разберутся с этим.

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