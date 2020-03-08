«Были лучшими друзьями, но Андрей мог вспылить»: В квартире сына судьи застрелили 14-летнего школьника

В Петербурге все руководство Следственного комитета и полиции вечером приехали к квартире дома по улице Ижорского батальона. Возле двери на лестничной клетки лежал труп 14-летнего школьника Ивана (имена детей изменены - прим.ред.). До этого Ваня был в гостях у своего друга - сына судьи Андрея. Тело парня лежало как раз рядом с квартирой Андрея.

"ЧТОБЫ УЛАДИТЬ КОНФЛИКТ, МОГ ВСПЫЛИТЬ"

Андрей с Ваней смотрели хоккей с тремя друзьями. Двое школьников ушли домой чуть раньше. Около половины 7 вечера в квартире остались трое. В этот момент, предварительно, произошел выстрел из ружья. Пуля попала в голову Вани. После этого его тело и вытащили на лестницу. После этого Андрей испарился из квартиры.

Сейчас следствие проверяет версию, что сын судьи застрелил своего друга. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Друзья парней в шоке от случившегося.

Сын судьи иногда мог вспылитьФото: СОЦСЕТИ

- Они были лучшими друзьями, - рассказали "КП-Петербург" одноклассники парней. - Они с 5 класса дружили. У них были доверительные отношения. Не ссорились, часто гуляли вместе, общались на переменах в школе. Учились на тройки, но это стандартно для нашей школы.

Парни даже вместе ходили в спортивные секции. Восьмиклассники занимались смешанными единоборствами и плаванием. Правда, одноклассники парней признают, что сын судьи мог вспылить.

- Они оба относительно спокойны, - делятся одноклассники парней. - Дружелюбны и добры. Но Андрей мог вспылить. Дело в том, что он не умеет спорить. Чтобы уладить конфликт, он обычно раздражается. Но про ружье он не говорил ни слова.

"МОГЛИ УБИТЬ ДРУГ ЗА ДРУГА"

Парни были фанатами хоккея. В тот день они смотрели матч СКА-Витязь. Что произошло в момент игры, сейчас выясняют силовики.

Парни занимались единоборствамиФото: СОЦСЕТИ

- Они готовы были убить друг за друга. Мы не верим, что Андрей мог сделать такое специально. Скорее всего, там все произошло по неосторожности, - поясняют друзья парней.

Следователи пока не называют подозреваемого.

- Из материалов уголовного дела следует, что 7 марта 2020 года в парадной одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы, - поясняют в ГСУ СКР по Петербургу. - На место происшествия незамедлительно выехал руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Александр Клаус. Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначается комплекс необходимых экспертиз, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

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