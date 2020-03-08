«Ели чипсы, пили колу и шутили»: Один из участников вечеринки в квартире сына судьи рассказал, что было до смертельного выстрела

В Петербурге следователи разбираются в кровавой вечеринке, которую устроили школьники в квартире местного судьи. 14-летние подростки собрались, чтобы посмотреть хоккей. Все были одноклассниками и близкими друзьями. Ваня и сын служителя Фемиды Андрей (имена изменены - прим.ред.) были не разлей вода. Как говорят их друзья, могли убить друг за друга. Но в тот вечер что-то пошло не так. Андрей взял в руки ружье отца и тогда, по одной из версий, прозвучал выстрел. Пуля попала в голову Ивана. "Комсомолка" пообщалась с одним из участников той вечеринки.

- Никаких ссор у нас не было, - пояснил "КП-Петербург" школьник. - Андрей с Ваней вообще были лучшими друзьями. Они часто гуляли, общались на переменах. Вместе ходили в спортивные секции. Они были фанатами хоккея. И в тот вечер мы собрались, чтобы посмотреть игру.

В тот вечер СКА играл против Витязя. Парни болели за петербургскую команду.

Парня нашли мертвым на лестничной клеткеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мы зашли в магазин, купили чипсы и колу, - делится подросток. - Взяли еще корм для собаки. Смотрели хоккейный матч. Рассказывали друг другу смешные истории. Хохотали, никаких ссор не было. Потом я еще с одним парнем ушел домой. В квартире остались трое.

В этот момент и произошел выстрел. Андрей, предположительно, выстрелил в Ивана из ружья отца. Звук стрельбы слышал третий участник вечеринки. Он позвонил отцу и сообщил об этом. В это время Андрей, по одной из версий, выволок труп своего друга на лестничную клетку из квартиры. Приехавшие полицейские обнаружили тело подростка и следы волочения из квартиры. Самого сына судьи дома уже не было.

- Судья владелец двух охотничьих гладкоствольных ружей: ИЖ-18 и ИЖ-81, оба ружья зарегистрированы на него, - пояснил источник "КП-Петербург". - Сын судьи учится в восьмом классе. Пока непонятны обстоятельства, при которых произошел выстрел. Парень с места происшествия скрылся.

СКР уже возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

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