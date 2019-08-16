«Хочу, чтобы сын увидел море»: Милана Тюльпанова снова подала в суд на Кержакова

Петербургский суд снова готовится открыть двери перед парой, чей громкий развод не сходил с первых полос всей светской хроники. Милана Тюльпанова опять собирается привлечь к судебным разбирательствам бывшего супруга, экс-зенитовца Александра Кержакова. Вопрос снова крутится вокруг их маленького сына Артемия.

- Я пытаюсь снять запрет на выезд сына в судебном порядке, - рассказала Милана «КП»-Петербург.

Как оказалось, бывшая жена футболиста попалась на свою же собственную уловку. Запрет на вывоз ребенка за границу наложила она же сама. Это произошло, когда сын находился у Кержакова, и Милана боялась, что тот попытается спрятать малыша заграницей. В итоге после долгих судов, было решено, что Артемий останется жить с мамой, а отец должен будет выплачивать алименты. Однако теперь, когда дочь известного политического деятеля захотела отправиться с ребенком на море, столкнулась с серьезной проблемой.

- Снять запрет возможно только по обоюдному согласию родителей, которое он мне не дает. Я хотела, чтобы сын увидел море, потому что вывезти его не было возможности в силу запрета, к сожалению, - поведала Тюльпанова.

О подробностях судебных процессов Милана больше рассказывать не стала, отметив, что ей «запретили комментировать». Назначено ли уже слушанье, пока не известно. Конечно, девушке хотелось бы, чтобы вопрос решился тихо и спокойно, но на это она не рассчитывает.

- Без судов точно не получится, но мне не привыкать, - со смехом добавила она.

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