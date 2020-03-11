2020-03-11T16:26:29+03:00
Общество

Миллиарды рублей убытков и полное закрытие: как отразится отмена ПМЭФ на ценах в гостиницах Санкт-Петербурга

Отельеры, по словам экспертов, будут вынуждены сделать ставку на внутренний туризм
Сергей ВОЛЧКОВ
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Петербургский международный экономический форум должен был стартовать в июне, однако организаторы решили его отменить.Петербургский международный экономический форум должен был стартовать в июне, однако организаторы решили его отменить.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Зловещий китайский коронавирус, еще не успев толком закрепиться в Северной столице, уже натворил дел: закрыл на карантин в общежитии больше 700 студентов, ударил по туристическому потоку и даже стал причиной отмены Петербургского международного экономического форума. Теперь городские отельеры в панике хватаются за голову: такое решение вкупе с нестабильной международной обстановкой сулит им миллиарды рублей убытков. Впрочем, нет худа без добра.

СТАТУС ПРОТИВ ВИРУСА

Петербургский международный экономический форум — большое деловое мероприятие, на котором присутствуют главы государств, министры и представители бизнеса - должен был пройти с 3 по 6 июня. Однако на прошлой неделе организаторы неожиданно сообщили о его отмене «ради безопасности участников и гостей». Теперь эксперты со всех отраслей экономики спешно подсчитывают убытки. В наибольшем проигрыше на данный момент — гостиничный бизнес.

Из-за коронавируса и отмены ПМЭФ отельеры оказались в тисках: ждать не приходится ни статусных гостей, ни иностранных туристов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за коронавируса и отмены ПМЭФ отельеры оказались в тисках: ждать не приходится ни статусных гостей, ни иностранных туристов.Фото: Артем КИЛЬКИН

- В первую очередь под удар попадут четырех- и пятизвездочные гостиницы в центре города и гостиницы, которые расположены неподалеку от «Экспофорума», где обычно проводится ПМЭФ, - рассуждает вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. - Точную цифру убытков назвать пока трудно, но с учетом статуса гостей и стоимости номеров, которая может доходить до ста тысяч рублей за одну ночь, я думаю, речь идет по меньшей мере о двух миллиардах рублей.

Выправить ситуацию за счет обычных туристов не получится: во-первых, на время любых крупных мероприятий (к числу которых, само собой, относится и ПМЭФ), стоимость номеров в гостиницах всегда повышается. Во-вторых, до конца непонятно, что вообще будет в ближайшие месяцы с международным туризмом. А время идет.

Спад придется на самый лакомый сезон - весну-лето и белые ночи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спад придется на самый лакомый сезон - весну-лето и белые ночи.Фото: Артем КИЛЬКИН

«ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ ПЕЧАЛЬНЫМИ»

- Номера для участников Петербургского экономического форума обычно бронируются сильно заранее, - отмечает исполнительный директор ассоциации туристско-экскурсионных предприятий Санкт-Петербурга Валерий Жилкин. - Как правило, это происходит еще в сентябре-ноябре. На момент отмены мероприятия до форума оставалось чуть больше двух месяцев. Привлечь за это время новых гостей очень трудно. Второй момент — вы прекрасно видите, что происходит в мире. Никто не понимает, как в таких условиях вообще работать с туристами.

Да и сами иностранные туристы, по словам Жилкина, опасаются заранее договариваться о турах. Во-первых, многие боятся заразиться во время перелетов, во-вторых — где гарантии, что за следующие два месяца границы не закроют окончательно?

Между тем в городе вводятся повышенные меры безопасности: в частности, создается запас лекарств и средств защиты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Между тем в городе вводятся повышенные меры безопасности: в частности, создается запас лекарств и средств защиты.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Алексея Мусакина, для того, чтобы хоть как-то снизить убытки, гостиницы могут сделать ставку на внутренний туризм и снизить стоимость номеров для путешественников из России.

- Если сценарий, по которому развиваются события сейчас, не изменится, стоимость номеров может откатиться до уровня прошлого-позапрошлого годов, - отмечает эксперт. - Но опять же — это не означает, что отельеры останутся в плюсе. Расходы ведь никуда не денутся и не снизятся Поэтому последствия для отрасли в целом могут быть очень печальными — вплоть до закрытия некоторых гостиниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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