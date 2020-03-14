У меня нет задачи «любой ценой лишь бы кого»: Мама Ольги Бузовой рассказала о ходе дела по краже из своей квартиры

Дело с кражей из квартиры на Петроградской стороне Санкт-Петербурга, произошедшее в августе 2018 года могло остаться никем не замеченным, если бы не одно но. Потерпевшей оказалась мама Ольги Бузовой. Тогда добычей домушника» стали деньги и ценности на шесть с лишним миллионов рублей. Примерно через полгода полиции удалось поймать подозреваемого в серии квартирных краж и, казалось, дело закрыто. Но сам задержанный вину в этом эпизоде отрицает. Якобы в другие дома залезал, а к Бузовым - нет. Это «Комсомолке» подтвердила и адвокат подозреваемого.

- Не понимаю, с чего, собственно, возник вопрос. Сторона защиты изначально настаивала на невиновности по данному эпизоду. Мы его не признаем. Ни одного доказательства, по мнению защиты, что он совершал эту кражу, нет, - сообщила корреспонденту «КП-Петербург» адвокат задержанного Юлия Бобкова.

Крупный улов

При этом по другим случаям, а их было еще два все в том же Петроградском районе, «домушник» своей вины вроде бы как и не отрицает.

- В мае 2019 года сотрудниками полиции Петроградского района Петербурга был задержан 37-летний уроженец сопредельного государства по подозрению в краже имущества на сумму 250 тысяч рублей из квартиры дома 34 по Большой Пушкарской улице, - сообщала в октябре 2019 года пресс-служба петербургского Главка.

Еще 1,5 миллиона рублей пропали из квартиры предпринимательницы на набережной Карповки.

Но самый крупный «улов», как предполагает следствие, ждал ранее судимого гражданина Белоруссии именно в доме Ирины Бузовой. Оттуда исчезли деньги, драгоценности, личные вещи мамы известной певицы.

- Это произошло вечером. Я пришла домой, а все коробки у меня валяются на полу. Все подарки Олины у меня забрали, советское золото лежавшее на «черный день». Даже крестик взяли. И все наличные деньги, - рассказывала тогда «Комсомолке» сама потерпевшая.

Самым ценным среди пропавшего мама певицы посчитала не деньги, а Олины подарки.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кроме брендовых платков, бижутерии, драгоценностей и прочего украденными числились 10 тысяч долларов и 9 тысяч евро. Всего - на шесть с лишним миллионов рублей.

Вероятно сумма ущерба и возмещения по гражданскому иску и стала причиной того, что «домушник» начал отпираться. Если его признают виновным, то потерпевшие могут истребовать с него все украденное.

- Если будет вина признана, то определять размер иска будет, скорее всего, гражданский суд. Уже после окончания уголовного процесса. А пока говорить об этом рано. На данной стадии нельзя говорить о доказанности эпизода или нет. Пока речь идет только о квалификации. Не важно, бижутерия или драгоценности там были. Валюты было украдено уже на миллион рублей. Это однозначная квалификация (кража в крупном размере - прим. ред.). А вопросы виновности будут решены в приговоре суда, - заявил «Комсомолке» адвокат матери Ольги Бузовой Алексей Мартынов.

Суд решит, но вопрос когда?

Но предположения предположениями, а решать в любом случае будет суд. Пока процесс, к сожалению, затягивается. Ежедневные «минирования» судов в Петербурге не дают провести очередное заседание.

- Можно было ожидать приговор уже к концу марта, но сейчас прогнозировать трудно, - говорит Алексей Мартынов.

Сама же Ирина Бузова в эти вопросы не вникает. Субботний звонок корреспондента «КП-Петербург» застал ее на работе

- Знаете, я занята. А всем занимается адвокат. Дело идет. Я не вмешиваюсь, и ходить туда (на заседания, - прим.ред.) не хочу, потому что каждый раз расстраиваюсь. Лично у меня ни к кому нет претензий и нет задачи «любой ценой лишь бы кого». Это обычный процесс. Органы работают, адвокаты работают, - сообщила Ирина Александровна.