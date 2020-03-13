Петербург вводит режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Санкт-Петербурга намерены ввести режим повышенной готовности всех городских служб из-за угрозы распространения коронавируса. Все усилия будут синхронизированы с Ленинградской областью. Об этом накануне договорились руководители двух соседних регионов.

- Александр Беглов и Александр Дрозденко провели рабочую встречу. В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции принято решение консолидировать усилия Санкт-Петербурга и Ленинградской области в оказании помощи населению в медицинских организациях, расположенных на территории регионов, - сообщает пресс-служба Смольного.

В ближайшее время правительство города подготовит постановление о введении на территории Петербурга режима повышенной готовности для органов по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Что конкретно кроется за этой формулировкой, пока неизвестно. Но в Репино уже создали карантинный центр на 500 коек. Пока на всякий случай. А в Ленинградской области, с которой синхронизируются усилия, объявили о введении ограничения на массовые мероприятия.

Если власти Петербурга пойдут по тому же пути, то будут отменены многие события, а игры СКА и «Зенита» пройдут без зрителей или с их малым числом. В Москве, к примеру, лимит установили на числе в пять тысяч человек.

Также режим повышенной готовности уже введен властями Карелии. Людям, побывавшим за границей настоятельно советуют сообщать властям о своих поездках, а при малейших признаках заболевания, сидеть дома и ждать скорую.