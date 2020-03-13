Little Big призвали учить движения их нового танца и поддержать на Евровидении

Только накануне официально стала известна песня, с которой на конкурсе Евровидение Россию представит группа Little Big. Всего за 11 часов клип, опубликованный в интернете, набрал почти два миллиона просмотров. А сами петербургские музыканты тем временем обратились к своим фанатам и призвали учить движения танца.

- Поддержите нас на Евровидении, - написали по-английски Little Big в социальной сети TikTok.

Очевидно, что призыв рассчитан не только на россиян, но и на зарубежных поклонников группы, которых немало. Little Big уже давно и успешно гастролирует по «заграницам» и у петербургских исполнителей есть свои иностранные фанаты.

Little Big призвали учить их "вирусный" танец и поддержать на Евровидении.Видео: tiktok.com/@littlebig

На опубликованном видео лидер коллектива Илья Прусикин с группой поддержки под музыку повторяет движения из клипа. И все, кто его посмотрел отмечают, что не только сам ролик, но и танец их него станут «вирусными» - делать также будет каждый, кто хоть раз это увидит.

Представителей России уже записывают в фавориты Евровидения и шансы на победу действительно есть. Если только сам песенный конкурс не отменят вслед за другими мероприятиями, которые пали жертвами коронавируса.

Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020..

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