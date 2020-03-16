Жорес Алферов: «Счастье от любви такое же гигантское, как счастье первооткрывателя»

Жореса Ивановича Алферова не стало чуть больше года назад. После себя великий ученый оставил открытия, которые определили путь физики – а вместе с нею и русло всего научно-технического прогресса – на много десятилетий вперед. В Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов, Почетным доктором которого Алферов был больше 20 лет, сохранились многочисленные интервью и записи бесед с ним. «Комсомолка» публикует самые яркие высказывания Нобелевского лауреата.

О НАУКЕ

– Главное – усвоить очень простую вещь: будущее страны – это не сырье и ресурсы, а наукоемкие технологии, наукоемкая промышленность. Сегодня 75 процентов дохода Россия получает от продажи ресурсов, почти 20 – за счет капитала и только 5 процентов дают промышленность и сельское хозяйство – труд всего нашего населения. При таком соотношении у страны не может быть будущего. Основным движителем прогресса, экономики и благополучия страны является наука.

Народные артисты СССР, композитор Андрей Петров и режиссер Эльдар Рязанов, Жорес Алферов, супруга Рязанова Эмма Валерьяновна и ректор СПбГУП Александр Запесоцкий. Фото: СПбГУП

Физика – наука дорогая: прошли те времена, когда сургуч и пара палочек позволяли проводить эксперименты. Теперь заниматься экспериментальной физикой можно, если вы располагаете современным оборудованием. Нехватка средств сегодня – одна из основных проблем в организации исследований, и не только физических.

Если говорить о современной физике, думаю, мы по-прежнему являемся одними из законодателей мод и лидеров. Но во многих областях современной физики нам бесконечно тяжело из-за трудностей с экспериментальной базой.

ОБ ОТКРЫТИЯХ

– Открытия часто делаются неожиданно, но это не значит, что работа удается случайно. Иногда ученый обнаруживает совсем не то, к чему стремился. Показательна история открытия транзистора: физики ставили перед собой задачу создания твердотельного усилителя, а открыли эффект инжекции, который стал знаменем физики полупроводников и полупроводниковой электроники на долгие годы. Случайности иногда бывали. Но мы же пробовали, искали, так что в чистом виде случайностью это не назовешь.

– Чувствует ли ученый Вашего ранга себя Богом?

– Для меня научный работник, особенно в области естественных наук, – персона значительно более важная, чем президенты самых больших стран. Научный работник – он рядом с Богом, поскольку постигает законы, которые управляют природой и Вселенной. В этом отношении он человек, который ближе всего к Богу, хотя сам я атеист и в бога не верую.

О БУДУЩЕМ

– Дай бог, чтобы в третьем тысячелетии научно-технический прогресс не порождал такие страшные вещи, которые могли бы привести к огромным бедствиям для человечества. Думаю, можно ожидать дальнейшее бурное развитие информационных технологий. И, если сегодня в ваших компьютерах основная операция «ноль-единичка» происходит за счет переключения прибора, в котором участвуют тысячи электронов, то в новом тысячелетии это будет происходить за счет единичных электронных актов. Это приведет к колоссальному увеличению потенциальных возможностей компьютерных технологий.

Со студентами СПбГУП Жорес Алферов регулярно встречался более 20 лет. Фото: СПбГУП

Наверное, основными проблемами в жизни человечества останутся энергетические. Возможно, в середине столетия, а, может быть, несколько позже будет решена проблема управляемых термоядерных реакций. Я был бы безумно рад, если бы были решены экономико-технологические проблемы преобразования солнечной энергии.

О ФИЗИКАХ

– «Физики и лирики» – удобное клише 60-х. Один из фильмов тех времен – «9 дней одного года», где играли Иннокентий Смоктуновский и Алексей Баталов. И, смотря на них, трудно представить себе больших лириков, чем физики.

Считается, что физики строгие, прагматичные. Но единственное отличие от других людей в том, что у физиков, может быть, чуть-чуть больше развито чувство юмора. Вот, например, одна история, которая случилась в Институте атомной энергии (сейчас это Курчатовский институт).

Жореса Ивановича Алферова не стало чуть больше года назад. Фото: СПбГУП

В 1949 году, уже после успешного испытания первой советской атомной бомбы, Курчатову на стол пришла бумага, написанная начальником пожарной охраны института, который адресовал ее в дирекцию. В ней начальник пожарной охраны сообщал, что в комнате номер такой-то в 20:00 младший научный сотрудник и младшая научная сотрудница занимались сами понимаете чем. Заместители Игоря Васильевича не знали, что с этой бумагой делать, и передавали друг другу, пока, наконец, не спихнули на стол академику Курчатову, который написал замечательную резолюцию: «Половые сношения в нерабочее время пожарной опасности не представляют».

О ЖЕНЩИНАХ В НАУКЕ

– Я знаю очень многих талантливых женщин науки. По малопонятным для меня причинам, в физике они чаще теоретики, чем экспериментаторы, хотя, казалось бы, домашнее хозяйство должно подготовить именно к экспериментальной работе. При этом среди лауреатов Нобелевской премии женщин мало. К сожалению, Нобелевский комитет состоит только из одних мужчин, и они демонстрируют мужской эгоизм. Но при этом единственной из всего четырех ученых, которые получили две Нобелевские, была Мария Складовская-Кюри.

О ЛЕНИНГРАДЕ

– Я почти всегда говорю Ленинград, потому что вырос в Ленинграде и прожил всю жизнь в Ленинграде. Такого города, как наш, нет во всем мире. Ни Париж, ни Лондон, ни Сан-Франциско, ни Нью-Йорк, ни Вашингтон и близко не подходят. Это единственный город, который располагает такими потрясающими архитектурными ансамблями. Я еду на работу, брошу взгляд направо – и увижу стрелку Васильевского острова, крепость Петропавловскую, или сижу у себя в кабинете на работе – и смотрю через окно на Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Ничего нет ничего красивее, чем наш Ленинград.

О ТЕАТРЕ

– Студентом я не пропустил ни одного балета, ни одной оперы в Мариинке. Театр, конечно, это великое, это прекрасная школа чувств. Настоящие театры и спектакли воспитывают чувство прекрасного, в том числе у молодежи. Поэтому мой вам совет – используйте все возможности, чтобы быть в театре.

О ЛЮБВИ

– Ты не сразу понимаешь, почему именно она вызывает такие чувства, ведь рядом сидят не менее красивые девушки. Но для того, чтобы эти чувства стали настоящей любовью на всю жизнь, нужна еще и идейная близость. Должны быть некие общие жизненные идеалы, общая идеология. В этом отношении примером для меня всегда были мои родители, которые прожили вместе 60 лет. В 1982 году, когда мама умерла у отца на глазах, мы сказали ему, что ее увезли в реанимацию. И месяца через полтора папа сказал: «Сын, а почему ты мне не говоришь, что мама умерла?». Он понял. И дальше просто зачах. Умер через три месяца.

Ректора СПбГУП Александра Запесоцкого и великого ученого связывала крепкая дружба. Фото: СПбГУП

От первого взгляда до женитьбы у нас с Тамарой Георгиевной прошло полгода. Для нас обоих это был второй брак, но мы оба считаем, что она для меня первая женщина на всю мою жизнь, а я для нее – ее первый мужчина.

О СЧАСТЬЕ

– Счастье человеческое состоит не только в том, что ты открыл новый физический закон, или построил плотину, или спроектировал уникальный по архитектуре дом. Счастье у каждого человека еще и свое. И счастье от любви с женщиной не менее гигантское, чем счастье первооткрывателя в науке.