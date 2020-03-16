2020-03-16T19:12:11+03:00
Общество

Рельсы есть – трамвая нет: Городские и частные перевозчики договариваются, кто поедет по Гранитной

Новые трамвайные пути дожидаются трамваев больше полугода
Анна ПОСЛЯНОВА
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Конкретных сроков запуска трамваев на Гранитной пока нет.Конкретных сроков запуска трамваев на Гранитной пока нет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Автомобили опробовали свежий асфальт нового участка Гранитной улицы 27 августа. А 25 февраля стройку полуторакилометровой дороги от Новочеркасского до Уткина переулка с мостом через Оккервиль и реконструкцией станции «Малая Охта» за 1,76 миллиарда рублей, которая стартовала еще в 2006 году, завершили даже на бумаге. Вместе с проезжей частью город обрел первую с начала века абсолютно новую трамвайную линию длиной примерно в километр плюс еще 600 реконструированных метров путей. Вот только трамваи по ним почему-то не идут.

По задумке, пути на Гранитной должны были связать городскую трамвайную сеть с частной сетью «Чижик», 30-летнее концессионное соглашение о создании которой подписали в 2016 году. За реализацию проекта взялась «Транспортная концессионная компания», большая часть которой принадлежит инвесткомпании «Лидер» и «ЛСР». Не без сложностей, но первые «Чижики» таки полетели по своим частным рельсам в марте 2018-го, а полностью запустили оговоренную концессией сеть прошлой осенью.

Схема движения трамваев «Чижик». Фото: «Транспортная концессионная компания»

Схема движения трамваев «Чижик». Фото: «Транспортная концессионная компания»

– Проект скоростного трамвая «Чижик» изначально рассматривался как элемент общегородской транспортной системы, цель которой – удовлетворение запросов горожан в перевозках. Именно поэтому в концессионное соглашение заложили технические связи «Чижика» с городской транспортной инфраструктурой, – пояснили «Комсомолке» в «ТТК». – Наша компания спроектировала и построила эти связи. Согласно проекту, техническая связь на Гранитной позволяет обернуть маршруты на новом восьмипутном кольце и пересаживать пассажиров на другие городские трамвайные маршруты.

И строительством городской трамвайной линии на Гранитной, и созданием частного разворотного кольца занимались компании Группы ЛСР. Но на деле оба проекта подружились, как вода и масло: «Чижики» не смогли пользоваться новым участком Гранитной, потому что он городской; городские трамваи тоже не смогли здесь работать потому, что нужно разворотное – частное – кольцо.

В декабре зампред комитета по транспорту Валерий Молодец сообщал, что новая часть Гранитной все еще не передана городу, но, как только ее передадут, ездить по ней станут только «Чижики» 59 и 63 маршрутов. В феврале здесь прошла обкатка городского трамвая. По последним данным, не принята Гранитная на баланс «Горэлектротранса» и сейчас.

На сети «Чижик» используются современная система управления, поэтому обычным трамваям придется дооборудоваться. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сети «Чижик» используются современная система управления, поэтому обычным трамваям придется дооборудоваться.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Не решен вопрос с организацией текущего обслуживания трамвайной линии на Гранитной улице, – пояснили «Комсомолке» в Комитете по транспорту. – После принятия данной линии на баланс «Горэлектротранса» будет выбираться схема обслуживания пассажиров – либо только маршрутами «ТКК», либо совместно и маршрутами «ТКК», и городскими.

Вопрос уперся в финансовые условия, на которых городские трамваи смогут пользоваться частным кольцом, а частные – городской линией. Их закрепят в допсоглашении, над которым сейчас работает Комитет по инвестициям. Если же по Гранитной надумают пустить и те, и другие трамваи, встанет еще и технический вопрос.

– На сети «Чижик» используются современная Автоматизированная система управления дорожным движением, – отмечают в «ТТК». – Чтобы обеспечить автоматизированный приоритетный проезд перекрестков и автоматизированное переключение стрелок, трамваи «Горэлектротранса» придется дооборудовать средствами навигации и автоматизации.

Конкретных сроков запуска трамваев на Гранитной пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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