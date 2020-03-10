2020-03-19T14:43:56+03:00
Общество

В Петербурге создали инсталляцию «Спокойствие!» из гречки, спичек и туалетной бумаги

Творение уличного художника Loketski появилось на синем заборе в районе Парнас
Петр КИБЕР
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В Петербурге создали анти-коронавирусную инсталляцию. Фото: https://www.instagram.com/loketski/В Петербурге создали анти-коронавирусную инсталляцию. Фото: https://www.instagram.com/loketski/
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Инсталляцию-стеб над паникерами, бросившимися скупать продукты по магазинам из-за коронавируса, создал петербургский уличный художник Loketski. Его творение сделано в духе времени – из пакетов с крупой, спичек и туалетной бумаги.

- Инсталляция из четырех видов риса, перловки, гречневой крупы, спичек и туалетной бумаги называется «Спокойствие!» и представляет собой публичный НЗ (неприкосновенный запас – прим.ред.). В случае острой нужды любой может срезать то, что ему необходимо, - пишет сам автор под фото инсталляции в «Инстаграме».

По признанию автора, на новую работу у него ушли почти все домашние продукты, плюс пришлось что-то докупать в ближайшем магазине. Зато теперь у жителей района Парнас появился не только арт-объект на фоне синего забора, но и некоторый запас товаров первой необходимости.

Главное, как отмечает художник, успеть снять все это до дождей, пока не намокло.

Местные жители оказались в восторге от инсталляции: «Видел утром вешали, но не думал что это будет арт-объект! Супер! Так держать!»; «Автор молодец, а то народ с ума посходил, даже медики и те поддаются стадному чувству. Но как говорится, дураки паникуют - умные богатеют».

При этом некоторые сообщают, что часть творения уже разобрали на «сувениры».

Надо сказать, что после запрета массовых мероприятий в Петербурге действительно кое-где поредели полки, однако такое произошло лишь в нескольких магазинах, а в общем ситуация спокойная. Власти города также заверяют, что продуктов достаточно, а сами торговые сети говорят, что склады полны, просто товар не успевали подвозить из-за ажиотажа.

loketskiloketski
Петербургский художник создал инсталляцию из гречки и туалетной бумаги.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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