Умер муж оперной певицы Ирины Богачевой режиссер Станислав Гаудасинский

В Петербурге на 84 году жизни умер театральный режиссер Станислав Гаудасинский, муж оперной певицы Ирины Богачевой. О кончине известного деятеля искусств в соцсетях сообщила его внучка Ирина Гаудасинская.

- С прискорбием сообщаем, что 20 марта ушел из жизни заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат государственных премий, народный артист РСФСР, Станислав Леонович Гаудасинский, - написала Ирина Станиславовна на своей страничке ВКонтакте.

Такое же сообщение размещено и на сайте Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Надо сказать, что смерти буквально преследуют знаменитую музыкальную семью. В сентябре 2019 года на 81 году жизни скончалась сама оперная дива Ирина Богачева, затем, на 42-й день после смерти матери и в день проведения памятного концерта умерла ее дочь пианистка Елена Гаудасинская. Тогда на долю 82-летнего Станислава Леоновича выпало принимать слова скорби и о супруге, и о дочери, а теперь из жизни ушел и глава семьи. Причины его смерти не сообщаются.

Прощание со Станиславом Гаудасинским состоится 23 марта, в Новодевичьем монастыре. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. О времени проведения траурных церемоний будет сообщено позже.

Семья усопшего дополнительно отмечает, что с пониманием отнесется к тем, кто решит лично не присутствовать на отпевании и похоронах в нынешней эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Справка «КП»:

Станислав Гаудасинский родился в 1937 году в Ивановской области. Свою театральную жизнь провел в городе на Неве. Здесь, с 1980 по 2007, был художественным руководителем-директором Государственного Малого театра оперы и балета (Михайловского театра).

Позднее занимал должность заведующего кафедрой режиссуры музыкального театра в Санкт-Петербургской консерватории.

Имеет многочисленные театральные и государственные награды, в том числе «Золотой софит», орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и другие.

4 марта 2020 года прославленный режиссер отметил свой 83-й день рождения.