«Удаленка»: «Комсомольская правда» ищет лучшее рабочее место на дому

Из-за бушующего коронавируса люди по всему миру превратились в вынужденных домоседов. В Петербурге детей переводят на дистанционное обучение, а взрослое население – на режим удаленной работы. Офисные сотрудники, перебравшись с ноутбуками домой, охотно делятся своими лайфхаками и наблюдениями. Из очевидных плюсов – экономия времени и денег на перемещениях к месту работы. В новых реалиях для этого требуется разве что сделать несколько шагов от ванной до кухни или гостиной. Впрочем, есть и минусы. Внезапно выясняется, что дети и котики – не лучшие «коллеги», а без привычных бизнес-ланчей и школьных обедов готовить приходится гораздо чаще.

Попробуем порадоваться плюсам и найти решение для минусов вместе! «Комсомольская правда» объявляет фотоконкурс «Удаленка».

Мы предлагаем петербуржцам поделиться своим опытом работы на дому. Присылайте фотографии своего «домашнего офиса» и трудовых будней и небольшой рассказ о том, чему вас научила «удаленка». Участники, ставшие лидерами голосования, получат призы от «Комсомольской правды» и генерального партнера нашего конкурса - торговой марки «4 сезона».

Это настоящая палочка-выручалочка для тех, кто трудится из дома, но не хочет тратить много времени на готовку обедов или переходить на сухомятку, рискуя здоровьем и фигурой. «4 сезона» - ведущая российская марка замороженных продуктов питания. В ассортименте компании - овощи, ягоды, овощные смеси, галеты и готовые блюда. Достаточно следовать инструкции на упаковке, и здоровый домашний «бизнес-ланч» будет готов за 10-15 минут! При производстве используются плоды только лучших сортов, которые выращиваются в России. Вся продукция марки «4 сезона» замораживается в первые часы после сбора урожая, что позволяет сохранить максимальное количество витаминов и полезных свойств. Кстати, следите за анонсами нашего конкурса в социальных сетях – мы будем делиться там рецептами полезных и очень быстрых блюд из продукции марки.

А победители конкурса «Удаленка» получат наборы продукции и сувениров «4 сезона». А еще – кулинарные книги и ежедневники от «Комсомолки»!

Источник pxhere.com.

КАК УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ?

- Сделайте фотографию своего домашнего рабочего места или запечатлейте, как именно проходят ваши трудовые будни на «удаленке»;

- Загрузите фотографию на страницу конкурса с 27 марта по 27 апреля 2020 года;

- Расскажите, как изменила ваша жизнь после перехода на «удаленку» и поделитесь своим способом сохранять рабочий настрой;

- Расскажите о конкурсе и поделитесь ссылкой в своих социальных сетях. Чем больше «лайков» – тем ближе победа.

- Следите за новостями и ждите подведения итогов конкурса.

КАКИЕ ПРИЗЫ?

Голосование продлится в течение месяца. Победители получат:

- Подарочные наборы от торговой марки «4 сезона» (аппетитные упаковки с «заморозкой», а также полезные в быту вещи);

- Книги, посвященные здоровому питанию и кулинарии: «Игры Мангалов», «Легкие на подъем», «Темная сторона ЗОЖ»;

- Блокноты «ПРО ЖЫЗНЬ» с иллюстрациями всенародно любимого художника Васи Ложкина.

Внимание!

Организаторы конкурса внимательно следят за ходом голосования и оставляют за собой право, в случае технических злоупотреблений, удалять голоса, имеющие признаки накрутки, а также, в экстренных ситуациях и при наличии жалоб, принимать решение о сокращении или продлении сроков голосования, либо о его досрочном прекращении, а также об изменении механики определения победителей.