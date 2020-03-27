В храмах Петербурга продолжаются службы, несмотря на меры против коронавируса

Пока в Петербурге вводят все новые и новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, храмы города запираться на замки не планируют. В Санкт-Петербургской митрополии отреагировали на запрет посещения религиозных объектов, который накануне, 26 марта, вышел в новом постановлении губернатора Петербурга Александра Беглова.

– Запрещается посещение храмов и других религиозных учреждений, за исключением служителей и персонала, – говорится в документе.

Речь идет о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля, которая объявлена для того, чтобы народ сидел дома – тем самым сдерживая распространение COVID-19. В епархии же заявили, что прервать служения не могут.

– Препятствовать желающему человеку прийти в храм мы не может. Но, естественно, никто никого не будет обязывать приходить, – рассказал «КП-Петербург» иерей Илья Макаров. –Богослужения в храмах Санкт-Петербургской епархии проходят по обычному расписанию. Тем более на следующей неделе предстоят особенные службы в контексте Великого поста.

Кроме того, в храмах Петербурга следуют рекомендациям Роспотребнадзора и проводят усиленную дезинфекцию. Документ с подробной инструкцией, как должны работать церкви и храмы в период эпидемии, утвержден Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом почти две недели назад. Касается он в первую очередь проведения таинств. Например, во время Причастия «запивку» теперь дают только индивидуально каждому человеку в одноразовой посуде. А просфоры раздают в перчатках.

– Мы используем спиртосодержащие растворы, протираем ими иконы. Также, например, после литургии обычно дают крест для целования. Сейчас мы этого не делаем по инструкции, – объяснил Илья Макаров.

В епархии также отметили, что если человек считает нужным остаться дома, для него предусмотрены онлайн-трансляции служб. Например, их уже проводит Казанский собор. А прихожане старше 65 лет могут обратиться в храмы с просьбой о причащении на дому.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дмитрий Солонников, политолог, директор Института современного государственного развития:

– Говоря о каникулах, президент призывал к ответственности, которую каждый гражданин отдельно и институты общества, должны проявить в данной ситуации. Городская власть показала, что эту ответственность можно организовать: не надо собираться в публичных местах, не надо собираться в храмах, в библиотеках, на дискотеках. Вирус – один на всех, он не разбирает, кого заразить, а кого нет. Тем более что прихожане храмов, как мы понимаем, это люди преклонного возраста. И забота прежде всего о них – они в группе риска.

Давайте посмотрим, как происходит в мире. В той же Греции, где православие является государственной религией. Там на Корфу в момент карантина вообще закрыли все храмы одновременно.

Есть также современные средства общения, есть Интернет – можно окормлять паству, нести слово Божие, спасать души своих прихожан. Не восемнадцатый век на дворе.

ДОСЛОВНО

Комментарий Санкт-Петербургской епархии:

– Ради пастырской заботы о людях, а также в ответ на запрос санитарных служб, при сохранении твердой веры в действие благого промысла Божия и в Божественное всемогущество с 19 марта принимаются особые меры при совершении богослужений и таинств. В храмах проводится дезинфекция, прихожан информируют о соблюдении личных мер профилактики и рекомендациях Роспотребнадзора.

Пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим, включая тех, кто полагает необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы для молитвы о близких, о городе и народе.