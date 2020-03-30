В Карелии нарушитель карантина заразил коронавирусом студентку и еще несколько человек

В Карелии могут завести первое уголовное за нарушение режима самоизоляции. Здесь под уголовную статью себя подвел мужчина, который вернувшись из заграничной поездки, не ушел на карантин, а продолжил жить как ни в чем не бывало. Позднее у него подтвердили коронавирус. В итоге от общения с ним могли заразиться несколько человек, в том числе молодая девушка-студентка.

- Мурманчанин, у которого подтвержден коронавирус, грубо нарушил режим самоизоляции. В результате, у нескольких контактировавших с ним человек, в том числе у нашей студентки ПетрГУ (Петрозаводский госуниверситет - прим.ред.), выявлены положительные результаты анализа на коронавирусную инфекцию.В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщила на своей странице в соцсетях пресс-секретарь главы Республики Карелия Марина Кабатюк.

Отметим, что одно дело на нарушителя карантина уже заведено в Петербурге. Мужчина не захотел сидеть дома, а потом и в карантинном центра в пансионате «Заря». Его задержала полиция. Производство возбуждено по статье за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Однако петербуржец не был болен и никого, по крайней мере, пока, не заразил. Поэтому ему не грозит серьезное наказание. А вот к мурманчанину из Карелии закон может быть куда более суровым.

За заражение людей ему грозит штраф, исправительные работы или ограничение свободы на срок до года. Если же кто-то из зараженных умрет, то виновному могут дать до пяти лет тюрьмы.

Отметим, что правительство России одобрило поправки и в административный кодекс. Нарушителей карантина планируется штрафовать на сумму от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. За повторное нарушение — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.