Умер второй зараженный коронавирусом в Санкт-Петербурге
В Северной столице еще одна потеря из-за новой инфекции. В понедельник, 30 марта, умер второй зараженный коронавирусом в Санкт-Петербурге. Пациент находился в больнице имени Боткина.
- В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом, - сообщил губернатор Александр Беглов.
Информация о возрасте, а также когда пациент был госпитализирован в больницу уточняется.
Это уже второй случай смерти от коронавируса в Петербурге. Первый произошел 28 марта. Тогда умер 72-летний мужчина, который 1 марта прибыл из Таиланда. Диагноз ему поставили только спустя 19 дней.
Также 30 марта стало известно, что еще у 8 петербуржцев и 2 жителей Ленинградской области нашли коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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