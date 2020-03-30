В Северной столице еще одна потеря из-за новой инфекции. В понедельник, 30 марта, умер второй зараженный коронавирусом в Санкт-Петербурге. Пациент находился в больнице имени Боткина.

- В Петербурге умер второй пациент с коронавирусом, - сообщил губернатор Александр Беглов.

Информация о возрасте, а также когда пациент был госпитализирован в больницу уточняется.

Это уже второй случай смерти от коронавируса в Петербурге. Первый произошел 28 марта. Тогда умер 72-летний мужчина, который 1 марта прибыл из Таиланда. Диагноз ему поставили только спустя 19 дней.

Также 30 марта стало известно, что еще у 8 петербуржцев и 2 жителей Ленинградской области нашли коронавирус.