Всероссийский Оперативный штаб по коронавирусу привел последние данные по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, число новых заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 апреля 2020 года составило 22 человека. В Ленинградской области зафиксировано 11 случаев.

- Всего за прошедшие сутки по России зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом. Больше всего пациентов в Москве - 595. В Московской области - 43; в Санкт-Петербурге - 22; в Нижегородской области - 13; в Ленинградской области - 11. Далее по убывающей, - сообщает Оперштаб.

Таким образом общее число зараженных коронавирусом в России составило 3548 человек. Из них 235 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц, а 30 - скончались.

По Санкт-Петербургу на 2 апреля общая численность заболевших составляет 147 человек при семи выздоровевших. Новых смертельных случаев за прошедшие сутки не произошло, умершими остаются два пациента.

В Ленинградской области число пациентов с коронавирусом выросло на 11 человек и составило в общем 31 случай. Смертей от коронавирусной инфекции в 47-м регионе нет.

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