2020-04-02T13:40:14+03:00
Общество

Число новых заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 апреля 2020 года составило 22 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 апреля 2020 года
Петр КИБЕР
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Оперштаб привел новые данные по числу заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 апреля 2020 года.Оперштаб привел новые данные по числу заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 апреля 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Всероссийский Оперативный штаб по коронавирусу привел последние данные по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, число новых заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 апреля 2020 года составило 22 человека. В Ленинградской области зафиксировано 11 случаев.

- Всего за прошедшие сутки по России зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом. Больше всего пациентов в Москве - 595. В Московской области - 43; в Санкт-Петербурге - 22; в Нижегородской области - 13; в Ленинградской области - 11. Далее по убывающей, - сообщает Оперштаб.

Таким образом общее число зараженных коронавирусом в России составило 3548 человек. Из них 235 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц, а 30 - скончались.

По Санкт-Петербургу на 2 апреля общая численность заболевших составляет 147 человек при семи выздоровевших. Новых смертельных случаев за прошедшие сутки не произошло, умершими остаются два пациента.

В Ленинградской области число пациентов с коронавирусом выросло на 11 человек и составило в общем 31 случай. Смертей от коронавирусной инфекции в 47-м регионе нет.

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Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 1 апреля 2020 года: 27 новых инфицированных

За сутки, на 1 апреля 2020 года количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге составило 27 человек, еще 6 заболели в Ленинградской области (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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