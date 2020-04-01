Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 1 апреля 2020 года: 27 новых инфицированных

Свежие данные предоставил опубликовал главный Оперативный штаб России, отслеживающий ситуацию с распространением коронавируса в стране. По состоянию на утро 1 апреля 2020 года число заболевших в Санкт-Петербурге выросло на 27 человек и составило 125 случаев. В Ленинградской области заразились 6 человек, всего - 20 случаев инфицирования.

- На утро 1 апреля, за сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев инфицирования. Это на 60 меньше, чем днем ранее. В Санкт-Петербурге были выявлены еще 27 зараженных коронавирусом, еще 6 человек в Ленинградской области, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу.

По стране всего заболели 2 777 человек. Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии. Выздоровело за сутки 69 человек, всего – 190. Умерло за сутки 7, всего – 24.

Напомним, что с 31 марта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области действует особый, усиленный режим самоизоляции для нераспространения коронавируса.

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