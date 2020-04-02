2020-04-02T20:39:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге сохранили до 30 апреля 2020 года

Все меры, принятые в городе ранее, сохраняются в связи с продлением нерабочих дней после указа президента
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге продлили режим самоизоляции и все меры, принятые для нераспространения коронавируса, до 30 апреля.В Петербурге продлили режим самоизоляции и все меры, принятые для нераспространения коронавируса, до 30 апреля.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге, как и во всей России, продлили режим самоизоляции до 30 апреля после того, как президент Владимир Путин продлил нерабочую неделю до конца текущего месяца. Губернатор Северной столицы Александр Беглов заверил, что все меры, принятые ранее, сохраняются. Это касается, в том числе режима работы городских служб и предприятий, запретов и ограничений на передвижения по городу.

- Решения об изменении сроков действия ограничений могут быть приняты по результатам мониторинга ситуации. Президент дал главам регионов полномочия принимать все необходимые меры, чтобы максимально обезопасить людей, особенно пенсионеров, от риска заражения. Принятые в городе меры направлены, в первую очередь, на защиту здоровья петербуржцев и поддержку экономики города, - отметил губернатор.

Власти Петербурга пообещали исполнить поручение президента сохранить рабочие места и доходы населения. В городе уже разработаны различные меры поддержки в виде многообразных льгот для представителей малого и среднего бизнеса. Уже ясно, что бюджет Северной столицы не досчитается около 4,5 млрд рубл

ИСТОЧНИК KP.RU

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