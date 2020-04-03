2020-04-03T02:11:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Для пациентов Боткинской больницы создали глянцевый «коронавирусный» журнал

Дизайнер, находящийся в инфекционке на карантине, представил, каким бы выглядел журнал Botkina Covid Fashion о нелегких буднях пациентов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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У Боткинской больницы появился шуточный глянцевый "журнал" о буднях пациентов, сидящих на карантине. Фото: facebook.com/valentinazuzlovaУ Боткинской больницы появился шуточный глянцевый "журнал" о буднях пациентов, сидящих на карантине. Фото: facebook.com/valentinazuzlova
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Дизайнер Артем Иванов представил, каким бы мог получиться глянцевый журнал, посвященный будням пациентов Боткинской больницы, лежащих на карантине по коронавирусу. Для этого молодой человек придумал несуществующее издание Botkina Covid Fashion, создав для него обложки. Забавными творческими находками поделилась подруга дизайнера в своем Facebook.

Дизайнер ограничился созданием обложек, но заинтриговал шуточным наполнением журнала. Фото: facebook.com/valentinazuzlova

Дизайнер ограничился созданием обложек, но заинтриговал шуточным наполнением журнала. Фото: facebook.com/valentinazuzlova

- Мой старый друг и просто замечательный человек-дизайнер Тема Иванов лежит, но не унывает на карантине в Боткинской больнице вместе со своими друзьями, - рассказывает девушка.

Пациенты фотографировали себя в своих палатах и отсылали снимки на суд дизайнеру. Фото: facebook.com/valentinazuzlova

Пациенты фотографировали себя в своих палатах и отсылали снимки на суд дизайнеру. Фото: facebook.com/valentinazuzlova

Для каждой обложки пациенты инфекционки фотографировались самостоятельно в своих палатах, а затем перекидывали снимки инициатору возникновения журнала. У дизайнера получилось рассказать о повседневных заботах участников карантина наглядно и с юмором. Чего только стоят названия статей в журнале: «Тихий час: в какое время можно бегать голым по палате», «Бицепс или жрицепс: выбираем, что прокачивать на карантине», «Жизнь вне Боткина: миф или реальность? Рассказы очевидцев».

Судя по снимкам, каждый пациент инфекционки справляется со скукой по-своему. Фото: facebook.com/valentinazuzlova

Судя по снимкам, каждый пациент инфекционки справляется со скукой по-своему. Фото: facebook.com/valentinazuzlova

Шутки шутками, но на последней обложке Артем Иванов призвал всех горожан ответственно относиться к угрозе распространения коронавируса и, по возможности, сидеть дома.

- Многим сейчас весело: весна, солнце, каникулы, шашлыки, – пишет дизайнер. – «Даже если заболею – это не страшнее гриппа». Действительно, для тебя это может пройти как грипп, но для твоих родственников это вполне может быть смертельно опасно. Сегодня ты жаришь шашлык с кем-то, кто еще не знает, что заболел. Через неделю ты уже болеешь сам. Через 3 недели врачи, зашивающиеся от наплыва таких умников, решают, кому спасать жизнь: твоим родителям или такому же молодому балбесу, который неделю назад жарил шашлыки, так как аппаратов искусственной вентиляции легких на всех не хватает.

Шутки шутками, но дизайнер призвал петербуржцев лишний раз не выходить из дома. Фото: facebook.com/valentinazuzlova

Шутки шутками, но дизайнер призвал петербуржцев лишний раз не выходить из дома. Фото: facebook.com/valentinazuzlova

Будет к месту упомянуть, что комздрав Петербурга попросил аппараты ИВЛ у частных клиник для создания резерва медицинского оборудования при лечении больных коронавирусом. Помимо этого в городе вновь запустят остановленное производство этого жизненно необходимого оборудования.

Об обложках выдуманного журнала рассказала подруга дизайнера. Фото: facebook.com/valentinazuzlova

Об обложках выдуманного журнала рассказала подруга дизайнера. Фото: facebook.com/valentinazuzlova

ИСТОЧНИК KP.RU

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