«Мы ведем страшную войну с вирусом»: Медики роддома, где у беременной нашли коронавирус, рассказали, как будут жить две недели в больнице

В Санкт-Петербурге накануне выявили первый случай заболеваний коронавирусом у беременной. Будущая мама находилась на 28 неделе и посещала «Родильный дом №16». В один день женщина почувствовала себя плохо, а когда врачи взяли у нее анализ, подтвердился Covid-19. Пациентку с пневмонией срочно перевели в Боткинскую больницу, где она до сих пор находится на искусственной вентиляции легких.

Тем временем роддом №16 закрыли на карантин. Новых пациентов там не принимают, ну, а медики изолировались прямо в своих отделениях, где продолжают работать! «Комсомолка» узнала, как врачи живут на карантине и в каком состоянии сейчас другие роженицы.

- Не волнуйтесь, коллектив роддома сидит на карантине, - поделилась в соцсетях обстановкой одна из акушерок роддома. - Вся смена находится в роддоме. И все 14 дней мы проведем на работе, не переставая работать. Мы не падаем духом, у нас ведь женщины лежат, их надо поддерживать. Здоровья вам. Сейчас идет война с вирусом. Страшная война, поверьте. Оставайтесь дома, пожалуйста!

Медики рассказывают о карантине в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ

Медикам, по словам их родственников, выходить запрещено. Их там кормят, в принципе, все необходимое для тог, чтобы пережить карантин, есть.

- До ночи они не знали, где будут спать, - поясняет дочь одной из сотрудниц. - Но потом всех разместили. Я сейчас тоже в изоляции дома. Буду одна с грудным ребенком. Но мы справимся.

В роддоме сейчас также находятся другие роженицы. Несмотря на сложившуюся ситуацию, многие из них не поддаются панике.

- Моя жена по этому поводу вообще не переживает, - признался «КП» муж недавно родившей пациентки роддома. - Ее задержали из-за того, что появилась желтуха у ребёнка, но на днях должны выписать. Она сдавала анализы. После выписки дома будет две недели на карантине. Сказали, за выход из дома будет большой штраф. Из палаты она не выходит, сама не хочет. Лежит одна. Врачи заходят только в масках. Как я понял, на осмотр в роддом приходила девушка, которая, как оказалось впоследствии, болеет коронавирусом. Как ее заберу, тоже буду на карантине. Я переживаю, но сейчас все в таком состоянии.