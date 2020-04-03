Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 3 апреля 2020 года: первое заражение беременной

«Комсомолка» продолжает следить за пандемией в Санкт-Петербурге. Мы собрали последние новости по коронавирусу на 3 апреля 2020 года. К сожалению, за минувший четверг в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличилось количество людей, зараженных опасной инфекцией. Одним из пациентов впервые стала беременная женщина, из-за которой в роддоме в Купчино ввели жесткие ограничения.

- Итого по России зафиксировали еще 771 случай заболевания коронавирусом. В Санкт-Петербурге заразились 22 человека; в Ленинградской области – 11, - сообщил Всероссийский оперативный штаб по коронавирусу.

По данным на 3 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге всего 147 человек заразились опасной инфекцией. Семь из них выздоровели. Умерли от коронавируса в городе двое. В Ленобласти смертей от коронавируса нет при общей численности заболевших в 31 человек.

Напомним, в Санкт-Петербурге до 30 апреля 2020 года продлили нерабочую неделю. Таким образом режим самоизоляции сохранился до начала мая.

- Принятые в городе меры направлены, в первую очередь, на защиту здоровья петербуржцев и поддержку экономики города, - отметил губернатор Северной столицы.

Также глава города подписал «антивирусный» пакет законов, который, в том числе позволяет выделить 1,1 млрд рублей на лечение больных коронавирусом в Петербурге. Помимо этого губернатор заверил, что городские магазины, продающие сигареты и алкоголь в Северной столице, продолжат работать. И, наконец, в Петербурге зарегистрировали первое судебное дело по коронавирусу, в котором кальянную обвиняют в нарушении закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.