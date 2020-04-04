Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 4 апреля 2020 года составило 15 человек

Новые данные, касающиеся распространения Covid-19, привели в общероссийском Оперативном штабе. По последней информации, число новых заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 4 апреля 2020 года составило 15 человек. В Ленинградской области количество подтвержденных случаев оказалось меньше – 6 человек.

- За прошедшие сутки в России зафиксирован 582 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 32 регионах. Большая часть приходится на Москву - 434 человека. 49 - в Московской области, 15 - в Санкт-Петербурге, 12- в Брянской области, по 6 - в Ленинградской и Рязанской областях, - сообщает Оперштаб.

Всего по стране число заболевших достигло 4731 человек. 333 пациента (за сутки + 52) выздоровели. Однако, к сожалению, скончались еще 9 людей, зараженных опасной инфекцией. Таким образом, общее число смертельных случаев составило 43 пациента.

В Петербурге на 4 апреля 2020 года общее количество заболевших теперь 171 человек. Семеро вылечились, а двое скончались. Последние два показателя за прошедшие сутки не изменились.

В Ленобласти 47 пациентов с подтвержденным диагнозом. Один из них вылечен, смертельных случаев нет.