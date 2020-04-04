2020-04-04T12:03:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 4 апреля 2020 года составило 6 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 4 апреля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 4 апреля 2020 года"Комсомолка" собрала последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 4 апреля 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России обновил статистику по заболеванию новой инфекцией. За сутки в стране зафиксировали 582 новых случаев заражения, что немногим меньше, чем в прошлый день. Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 4 апреля 2020 года составило 6 человек. Положительный результат тестов выявили у жителей следующих населенных пунктов: Янино-1, Войеково, Прибылово, Перово, Гончарово, Суванто.

- В итоге в Ленобласти 47 случаев случаях заболевания коронавирусом за все время падемии, - сообщили в Оперштабе.

Двое пацентов, зараженных опасной инфекцией, выздоровели. Смертей в регионе от коронавируса нет.

Добавим, что в Ленобласти введут тестовый режим ЧС в одном из населенных пунктов. Это необходимо, чтобы проверить готовность всех профильных служб и средств. Помимо этого уже 19 муниципальных районов региона закрыли на карантин по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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