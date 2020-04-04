2020-04-04T01:00:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 4 апреля 2020 года: первое уголовное дело из-за фейка об инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 4 апреля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По последним новостям на 4 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге вновь увеличилось количество зараженных коронавирусом.По последним новостям на 4 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге вновь увеличилось количество зараженных коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомолка» продолжает следить за распространением пандемии в Санкт-Петербурге. Мы собрали самые последние новости по коронавирусу на 4 апреля 2020 года. По неутешительной традиции, за минувшую пятницу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличилось количество людей, зараженных опасной инфекцией.

- Всего по России зафиксировали еще 601 случай заболевания коронавирусом. В Санкт-Петербурге заразились 9 человек; в Ленинградской области – 10, - сообщил Всероссийский оперативный штаб по коронавирусу.

Напомним, одним из новых больных пациентов стала беременная женщина, которая сейчас находится в Боткинской больнице на аппарате ИВЛ. Из-за нее вынужденно закрыли роддом №16 в Купчино. «КП-Петербург» выяснила, как ведут войну с вирусом медики, запертые в медучреждении.

Пожалуй, главной новостью стало возбуждение первого в России уголовного дела из-за фейка о коронавирусе в соцсетях. Следователи допросили девушку из-за ложной публикации в группе «Сестрорецкий актив» во «Вконтакте». Пост сообщает о больном коронавирусом, которого якобы не приняли в местной больнице.

Затем губернатор Александр Беглов подписал новые поправки в постановление о мерах по противодействию коронавируса в Петербурге вплоть до 30 апреля. «Комсомолка» подробно написала, как теперь будет жить город в нерабочий месяц.

Также в городе ожидаемо снижается пассажиропоток общественного транспорта. Однако меры тщательной дезинфекции никуда не пропадают. Например, в метро протирают спецсредством даже жетоны.

Вместе с этим в Петербурге продолжают штрафовать нарушителей карантина по коронавирусу. Наиболее распространенная сумма взыскания – всего лишь 500 рублей. Кроме того, в Северной столице задержали гендиректора фирмы, продававшего справки для свободного проезда по городу во время режима самоизоляции.

Добавим, что по данным на 4 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге всего 156 человек заразились опасной инфекцией. Семь из них выздоровели. Умерли от коронавируса в городе двое. В Ленобласти смертей от коронавируса нет при общей численности заболевших в 41 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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