«Допросили как свидетеля, но от слов я не отказываюсь»: СК не предъявил обвинение автору фейка о коронавирусе

Вечером 3 апреля в Санкт-Петербурге возбудили первое в России уголовное дело из-за фейка о коронавирусе в соцсетях. Следователи провели обыски в квартире Анны Шушпановой, известной гражданской активистки в Курортном районе. Поводом стала публикация, размещенная в группе «Новости Сестрорецка» во «Вконтакте», в которой утверждалось, что в местной поликлинике №68 якобы нашли коронавирус у одного из пациентов, а потом отпустили его на все четыре стороны. «Комсомолка» побеседовала со всеми участниками резонансного дела, чтобы понять, на чьей стороне правда. Предупреждаем, что все утверждения сторонников фейка официально опровергли в комздраве Петербурга.

В ЧЕМ ВЕСЬ СЫР-БОР

- Началось все с того, что мне поступила информация от местного жителя, многодетного отца, который сообщил о коронавирусном больном в поликлинике №68, – рассказала «КП-Петербург» Анна Шушпанова. – 1 апреля повторный тест показал положительный результат, но его все равно отправили домой из-за того, что болезнь протекала в легкой форме. В очереди на тест вместе с больным сидели и другие люди, мимо проходили и остальные посетители больницы. Изоляция, очевидно, исполняется не должным образом. В итоге я высказала свои опасения в публикации.

Многодетный отец заверил активистку, что в поликлинике Сестрорецка был больной коронавирусом. Фото: СОЦСЕТИ

Новость не понравилась местному следственному отделу, навестившему активистку. В ходе обысков у Анны изъяли 2 компьютера, жесткий диск, флешку и смартфон. На допросе она немного успокоилась, узнав, что она не главная подозреваемая.

- Меня допросили как свидетеля, но от слов я не отказываюсь. Обыск проводился без решения суда, в связи с обстоятельствами, не терпящими отлагательств. Суд по обыску, скорее всего, будет в понедельник, - отметила Анна.

ОБВИНЯТЬ ПОКА НЕКОГО

Адвокат Анны Шушпановой Павел Ясман сообщил «Комсмолке», что уголовное дело за фейк возбудили по факту публикации, а не в отношении какого-то конкретного лица.

- Поводом для возбуждения уголовного дела стало постановление прокурора Курортного района, - пояснил защитник активистки.

Слова адвоката полностью подтверждает также источник «КП» в правоохранительных органах, добавляя, что дело возбуждено по новой статье 207.1 УК РФ. Сама женщина подозревает, что кто-то нажаловался в надзорное ведомство.

- Было много комментариев под постом, в том числе с угрозами, что на меня напишут в прокуратуру за фейк. Но мне не привыкать, я же общественный активист. Тем более, в комментариях меня защитил мужчина, от которого я получила все сведения, - добавляет активистка.

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ, КОТОРОМУ НЕ ВСЕ РАВНО

Уголовного дела не было бы, если бы не житель Сестрорецка, многодетный отец, который в разговоре с «КП-Петербург» пожелал остаться анонимным. Он уже не раз публично поднимало различные проблемы в районе в сфере благоустройства. Однако в случае с фейком про коронавирус цепочка сарафанного радио длиннее, чем кажется – мужчине обо всей ситуации в больнице сообщил знакомый. К слову, с ними еще не говорили следователи.

- В итоге я звонил в Петербург на горячую линию. После этого мне дали телефон отдела здравоохранения Курортного района. Я позвонил и туда, где мне ответили, что у пациента болезнь протекает в легкой форме, поэтому его отправили домой. Меня не устроило, что всех не закрыли на карантин, и я предупредил, что буду звонить общественникам и вышестоящим органам, – объясняет свои действия многодетный отец.

По словам мужчины, он слышал не одно подтверждение своей версии из уст других посетителей поликлиники. Его жалобы, к слову, дали результат, как утверждает Анна Шушпанова.

- В больнице хотя бы после всего этого стали заботиться о том, чтобы посетители соблюдали дистанцию. Оградительной лентой замотали даже диваны, - говорит активистка.

Оградительные ленты в поликлинике прикрепляют даже к диванам. Фото: предоставлено героем публикации

РАЗРУШЕНИЕ МИФОВ ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ УСТ

В фейковой публикации говорилось, в том числе про увольнение заведующего поликлиники, который не принял якобы больного коронавирусом в госпиталь. Администрация района сразу же это опровергла, опубликовав в официальном сообществе во «Вконтакте» персональное обращение к многодетному отцу, переживающему за Сестрорецк.

- В районе ситуация по коронавирусу спокойная. Просто сейчас перед госпитализацией каждый пациент должен пройти анализ на инфекцию. Исследования проводятся в отдельном боксе поликлиники №68 при соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. После взятия мазка пациент продолжает соблюдать режим самоизоляции, принятый в Петербурге. И только в случае положительного теста принимаются решения о карантине или неуклонном соблюдении самоизоляции на дому, если болезнь протекает легко, - поясняют власти.

Панику местных жителей стараются пресечь и в городском Комздраве. «Комсомолка» узнала, что, по официальной информации, больных коронавирусом в поликлинике №68 нет.

- В больнице №68 Курортного района у пациентов не было положительных результатов анализа на коронавирус. Информация о том, что коронавирусного больного отправили домой, не соответствует действительности, - подчеркнули в пресс-службе Комздрава Петербурга.

«Комсомольская правда» продолжит следить за развитием резонансного дела. Напомним, настоящему распространителю лживой информации грозит штраф в размере до 700 тысяч рублей, исправительные работы до 1 года или же ограничение свободы на срок до трех лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/770564" frameborder="0"></iframe> Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге.Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге число зараженных новым типом коронавирусной инфекции составляет 147 человек

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