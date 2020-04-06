Как работают полицейские патрули в Санкт-Петербурге в период режима самоизоляции и кого они задерживают

Вот уже вторую неделю в Петербурге действует режим самоизоляции. Граждан призывают сидеть дома, а по интернету вовсю «гуляют» ролики о патрулях. Якобы, в Москве полицейские незаконно скрутили мужчину, который гулял с собачкой, а в городе на Неве на улицы вышли вооруженные сотрудники Росгвардии.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. ЗакС развязывает Смольному руки в борьбе с нарушителями режима самоизоляции 00:00 00:00

Корреспондент «КП» тоже решил нарушить режим самоизоляцию – но только для того, чтобы проверить, как дела обстоят на самом деле. В частности, как работают патрули силовиков, задерживают ли они кого-нибудь и о чем полицейские на улицах просят граждан.

Дворцовая площадь пустаяФото: Олег ЗОЛОТО

ПУСТАЯ ДВОРЦОВАЯ И ДАМА С СОБАЧКОЙ

Мы решили «десантироваться» из такси в самом центре Петербурга – на Дворцовой площади. Еще несколько месяцев она была забита туристами: кто-то делал селфи на фоне Александровской колонны, кто-то стоял в очереди в Эрмитаж. Сейчас площадь пустует, лишь изредка мимо проходят одинокие люди в масках.

Рядом стоит машина ГИБДД, но «гаишники» следят отнюдь не за нарушителями самоизоляции, а за нарушителями правил дорожного движения. Поэтому мы свободно сделали несколько фото на опустевшей Дворцовой (когда еще такое увидишь!), и пошли дальше.

Почти все заведения закрытыФото: Олег ЗОЛОТО

Переполненный обычно Невский проспект встретил нас несколькими одинокими пешеходами в масках, которые куда-то сильно спешили. И лишь одна парочка средних лет не соблюдала рекомендации, медленно прогуливаясь рука об руку и не соблюдая положенную дистанцию.

- А вы почему не на самоизоляции? – спросили мы.

- А вы почему? - огрызнулся мужчина, почуяв недоброе. (Может, наслушались историй про казаков, которые отлавливают нарушителей и приняли нас за них?).

Большая часть людей осталась домаФото: Олег ЗОЛОТО

- Мы работаем…

- Вот и мы работаем, - стал злиться прохожий.

Корреспонденты "КП" посмотрели, как в городе контролируют режим самоизоляцииФото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы избежать конфликта и возможного близкого контакта, мы решили нарушителя больше не беспокоить. Исаакиевский сквер нас встретил все той же пустотой, что и Невский – здесь мы встретили только одного бегуна.

- Я ни с кем не контактирую, я просто бегаю и близко к людям не подхожу, - выпалил мужчина, заметив камеру. – Тренироваться ведь мне нужно. Руки мою, все рекомендации соблюдаю!

Александровский сад в отличие от других городских парков не закрыт на просушку. Но и закрывать его, как выяснилось, нет необходимости. Прохожих там нет. Лишь рабочие, приводящие в порядок клумбы, и одинокая женщина выгуливающая свою питомицу.

Дистанцию в 1,5 метра почти никто не нарушаетФото: Олег ЗОЛОТО

- Вот мой дом, взгляните, - поправляет маску дама. – Это 100 метров от дома. Где мне еще выгуливать собаку? Гулять в парках запрещено, я знаю. Но не асфальте же мне выгуливать пса. Я ни к кому не подхожу.

Заметив наши неодобрительные взгляды, дама быстро убрала за собакой и поспешила домой. Задерживать ее никто не стал. Да и в саду женщина провела не больше пяти минут, поспешив вновь изолироваться.

Даме приходится выгуливать собачку в садуФото: Олег ЗОЛОТО

«ПРОСИМ МЫТЬ РУКИ И СОБЛЮДАТЬ ДИСТАНЦИЮ»

В метро людей тоже значительно меньше, чем обычно. И в вагонах, и на эскалаторах пассажиры стараются держать дистанцию и не походить близко друг к другу. У станции «Гостиный двор» мы встретили первого за время нашей прогулки полицейского.

- У нас нет указаний кого-либо задерживать и у каждого проверять документы, - пояснил он. – Все в основном соблюдают меры предосторожности. А все видео и рассылки из соцсетей – это провокация. Не верьте этому. Мы лишь просим граждан ответственно подходить к своему здоровью и соблюдать меры профилактики: мыть руки, не трогать ими лицо и соблюдать дистанцию.

Так теперь выглядит площадь у Исаакиевского собораФото: Олег ЗОЛОТО

Что же касается видео с вооруженными сотрудниками Росгвардии, то к карантинным патрулям они не имеют никакого отношения.

- Главные в этом деле сотрудники полиции, которые могут привлекать работников Росгвардии для совместного патрулирования, - пояснили «КП» сотрудники ведомства. – Но пока нас не привлекают. Люди могут снять сотрудников, которые охраняют объект или спешат на службу. Но это не имеет отношения к патрулю.

У Медного всадника сегодня был только один гостьФото: Олег ЗОЛОТО

А В ЭТО ВРЕМЯ

Жителям Петербурга нужно отдать должное. Город один из самых дисциплинированных в стране. Наш уровень самоизоляции, согласно «Яндексу», превышает другие мегаполисы. Хотя жесткого запрета на выход из дома (если тебе меньше 65 лет) у нас в отличие от многих регионов нет. А вот за кем точно следят строго – так это за гражданами в зоне риска: теми, кто прибыл из-за границы, или контактировал с больными. Они обязаны находиться дома, а если нарушают карантин – то их отправляют в обсервационный санаторий в Репино.

Люди в городе в большинстве своем в маскахФото: Олег ЗОЛОТО

Власти призывают всех не расслабляться. Ведь число заболевших пока не идет на спад, а только увеличивается. За прошедшие сутки в России выявили 954 новых случая заражения. Самое большое количество в Москве – 591 и Московской области – 82. Санкт-Петербург по числу новых заболевших на третьем месте – 35 случаев. Всего же в стране заболели уже 6 тысяч 343 человека. И лучший способ избежать заболевания – оставаться дома.

Город - пустойФото: Олег ЗОЛОТО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="952" height="952" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/771290" frameborder="0"></iframe> Петербург в самоизоляции.Олег ЗОЛОТО

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