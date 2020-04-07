Когда закончится эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге: Мнение врачей и прогнозы экспертов

Заявление губернатора Александра Беглова о том, что Санкт-Петербург по ситуации с коронавирусом на три недели отстает от Москвы, наделало шуму среди горожан. Неудивительно: в Москве пик заболеваемости еще не пройден, но вот уже которую неделю она занимает первую строчку в списках регионов по количеству зараженных. Общий счет давно пошел на сотни. Ждать ли подобного у нас и когда вообще закончится эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге? Рассказывают эксперты.

- Отставание Петербурга от Москвы на три недели обусловлено в первую очередь работой по выявлению новых случаев, - констатирует профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Яковлев. - В столице больше лабораторий, которые делают анализ на новый коронавирус, используются более чувствительные тест-системы. У нас этого пока, к сожалению, нет.

На волне сообщений о новых случаях коронавируса в Санкт-Петербурге начали дезинфицировать парадные и общественный транспорт.Фото: Олег ЗОЛОТО

Поэтому, отмечает Яковлев, Санкт-Петербург в ближайшие дни ждет подъем заболеваемости. А вот насколько сильным он будет и как долго продлится — предсказывать пока рано.

- В Москве количество инфицированных будет расти еще в течение пары недель точно, - продолжает собеседник издания. - Что будет в это время с Северной столицей, сказать трудно. В общем случае эпидемиологический подъем занимает 13 недель. В Санкт-Петербурге он уже начался, причем довольно давно. Пик обычно приходится на шестую-седьмую неделю — так что мы, вероятно, сейчас как раз к нему приближаемся.

По словам другого специалиста по эпидемиям и вирусам, врача-эксперта Тимура Пестерева, расхождение в данных между Петербургом и Москвой объясняется не только подходом к работе с зараженными, но и банально размерами и функциями городов.

Сейчас Петербург стоит практически пустой. Но тем не менее самоизоляцию соблюдают не все.Фото: Артем КИЛЬКИН

- В Москве все-таки в разы больше людей — почти 13 000 000 против 5 300 000 в Санкт-Петербурге, - отмечает специалист. - К тому же Москва — крупный транспортный хаб, здесь сходятся потоки из множества разных городов и стран.

Тем не менее Пестерев также отмечает, что обе столицы в ближайшее время ждет эпидемиологический подъем. Правда, паниковать и в спешке шить на дому противочумные костюмы не стоит: ситуация, к счастью, далека от критической.

- У нас, насколько я вижу по официальной статистике, нигде нет экспоненциального роста — то есть, такого, чтобы каждый следующий день зараженных становилось в два раза больше, чем в предыдущий, - констатирует эксперт. - Это, для понимания, то, что происходило в Италии. У нас же количество больных увеличивается постепенно, и так же постепенно оно со временем будет снижаться.

Вспышки заболеваемости в обеих столицах - результат недавних шашлыков и семейных прогулок в парках во время "карантинных" выходных.Фото: Ирина БЫСТРОВА

По словам собеседника издания, Россия в целом должна выйти на плато эпидемии (период после пика, когда количество заболевших какое-то время не увеличивается и не уменьшается — прим.ред.) через пару недель.

- Тут, впрочем, многое зависит от того, как будут вести себя люди, - констатирует Пестерев. - Напомню, что прошлая вспышка заболеваемости у нас произошла после первых «карантинных» выходных, когда народ вместо того, чтобы остаться дома, ринулся в парки и на шашлыки. Так что если на этот раз ничего подобного не случится, можно рассчитывать, что уже в мае эпидемия пойдет на спад. А к лету закончится совсем.

Напомним: количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 7 апреля 2020 года увеличилось на 69 человек. Всего в Северной столице с начала эпидемии новой инфекцией заразились 295 человек. Трое из них скончались.