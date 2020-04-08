2020-04-08T16:47:04+03:00
Общество

14 дневная изоляция для приезжих из Санкт-Петербурга: как будет работать и сколько по времени

Прибывших из Санкт-Петербурга отправят на обязательный карантин в ряде регионов России
Лилия КОЗЛОВА
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Всех прибывших из Санкт-Петербурга в другие города России отправят на 14-дневный карантин из-за коронавирусаВсех прибывших из Санкт-Петербурга в другие города России отправят на 14-дневный карантин из-за коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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В связи с распространением коронавируса, ряд регионов России принял решение об обязательной 14-дневной изоляции и медицинском наблюдении пассажиров, прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 8 апреля 2020 года, сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

- Список регионов, принявших соответствующие ограничения, постоянно меняется. Информацию следует уточнять в региональных подразделениях Роспотребнадзора накануне вылета, - отметили в авиакомпании.

Важно, что карантин ожидает не только пассажиров аэропортов, но любого вида транспорта: поездов и автобусов.

Так, пассажиры, которые вернулись в свой регион проживания из Санкт-Петербурга должны будут соблюдать домашний карантин. В случае, если у них нет возможности изолироваться, то им предоставят место в обсерваторе. Те, кто проживает в других регионах страны, например в Северной столице, также будут находиться в изоляции в условиях обсерватора. Там за ними установят постоянное медицинское наблюдение. После того, как 14-дневный карантин закончится, граждане смогут свободно перемещаться по региону.

Так, ранее подобные меры уже ввели Новосибирск, Красноярский край, Томская область, Иркутская область, республика Крым. Карантин коснется и гостей или вернувшихся в Краснодарский края: Сочи, Анапа, Новороссийск, Геленджик.

Напомним, что подобные меры принимаются и для всех, кто прилетает из-за границы на спецбортах. За соблюдением карантина следят сотрудники Роспоребнадзора и полиции. Нарушителей домашнего карантина отправляют в обсервацию, а также выписывают протокол об административном правонарушении.

На утро 8 апреля с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 329 случаев заражения коронавирусом. Еще 94 инфицированных в Ленинградской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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