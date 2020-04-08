2020-04-08T22:13:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Прогулялся на 15 тысяч рублей: В Санкт-Петербурге оштрафовали отца, который вывел ребенка на детскую площадку во время режима самоизоляции

38-летний Алексей проигнорировал запрет на посещение объекта, закрытого из-за угрозы распространения коронавируса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге оштрафовали на 15 тысяч горе-отца, который вывел малыша прогуляться на закрытую детскую площадку.В Санкт-Петербурге оштрафовали на 15 тысяч горе-отца, который вывел малыша прогуляться на закрытую детскую площадку.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Что и требовалось доказать: в Санкт-Петербурге горе-отец решил проверить, следят ли полицейские за детскими площадками и вывел на прогулку своего ребенка. Напомним, этот объект входит в перечень закрытых на карантин на время режима самоизоляции в городе, продленного по 30 апреля.

Папа с малышом зашли за оградительную ленту во дворе дома на Лермонтовском проспекте. По удачному стечению обстоятельств, в этот момент рядом проходил полицейский.

- 7 апреля 2020 года участковый уполномоченный полиции обнаружил на детской площадке во дворе дома на Лермонтовском проспекте мужчину, гулявшего со своим малолетним ребенком. В отношении правонарушителя, 38-летнего Алексея, участковым был составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, - сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

8 апреля Ленинский районный суд назначил отцу малыша административный штраф в размере 15 тысяч рублей. Подробно обо всех наказаниях, которые грозят гуляющим в Петербурге во время режима самоизоляции, «Комсомолка» писала отдельно.

Санкт-Петербург в режиме полной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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