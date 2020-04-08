Прогулялся на 15 тысяч рублей: В Санкт-Петербурге оштрафовали отца, который вывел ребенка на детскую площадку во время режима самоизоляции
Что и требовалось доказать: в Санкт-Петербурге горе-отец решил проверить, следят ли полицейские за детскими площадками и вывел на прогулку своего ребенка. Напомним, этот объект входит в перечень закрытых на карантин на время режима самоизоляции в городе, продленного по 30 апреля.
Папа с малышом зашли за оградительную ленту во дворе дома на Лермонтовском проспекте. По удачному стечению обстоятельств, в этот момент рядом проходил полицейский.
- 7 апреля 2020 года участковый уполномоченный полиции обнаружил на детской площадке во дворе дома на Лермонтовском проспекте мужчину, гулявшего со своим малолетним ребенком. В отношении правонарушителя, 38-летнего Алексея, участковым был составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, - сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
8 апреля Ленинский районный суд назначил отцу малыша административный штраф в размере 15 тысяч рублей. Подробно обо всех наказаниях, которые грозят гуляющим в Петербурге во время режима самоизоляции, «Комсомолка» писала отдельно.
Санкт-Петербург в режиме полной самоизоляции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Не выдержал разлуки с любимой: в Петербурге оштрафовали еще 25 нарушителей карантина
А всего в суды поступило 101 дело о несоблюдении режима самоизоляции (подробности)
Список штрафов в Санкт-Петербурге в период самоизоляции: какой можно получить штраф и за что
Полный список штрафов в период самоизоляции в Санкт-Петербурге опубликовал Смольный (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»