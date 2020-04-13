Ожившая Берггольц и фрагмент блокадного трамвая: Каким будет филиал «Ленрезерва», который откроют у Пискаревки вместо ресторана

Коронавирус коронавирусом, но 9 Мая никто отменить не в силах. Специально к 75-му Дню Победы на проспекте Непокоренных, напротив входа на Пискаревское мемориальное кладбище, как и обещали, откроют филиал выставочного комплекса «Ленрезерв». А ведь еще недавно там могла открыться не блокадная экспозиция, а ресторан восточной кухни.

Скандал по соседству с братскими могилами разразился в конце прошлого года. Тогда петербуржцы узнали, что хозяева цветочного павильончика у Пискаревки решили сдать площади под общепит. Ни они, ни арендаторы ничего плохого в ресторане рядом с кладбищем, где лежат тысячи погибших от голода ленинградцев, не увидели. Не могли законно повлиять на ситуацию и власти.

На помощь пришло патриотическое объединение «Ленрезерв» – крупнейший частный музей, посвященный Великой Отечественной. 10 декабря прошлого года президент объединения, коллекционер Анатолий Бернштейн выкупил цветочный павильон, чтобы открыть там филиал музея. И цветочникам, и рестораторам, заключившим договор аренды на пять лет, выплатили компенсации и неустойки.

– Все разрешения получены, подготовка к открытию музея идет полным ходов, – рассказал «Комсомолке» Анатолий Бернштейн. – Работаем круглосуточно: к сожалению, здание пришлось капитально ремонтировать, оно было сильно повреждено. Сейчас работаем над фасадом и самой экспозицией.

На 250 квадратных метрах уместят насыщенную экспозицию, в которой постарались учесть пожелания блокадников. Соседство с Пискаревским сильно повлияло на концепцию мини-музея, упор в котором сделали на первую блокадную зиму – самую беспощадную к ленинградцам...

– Мы не будем дублировать музей, который есть на самом Пискаревском кладбище, – сразу отмечает Бернштейн. – Но постараемся его дополнить.

В первую очередь экспозиция наглядно расскажет о том, что такое блокада вообще, для этого в музее создадут карту-схему. Расскажут посетителям и о городах, принявших больше всего эвакуированных из Ленинграда жителей.

Отдельную часть музея посвятят блокадному трамваю. Для этого прямо в стенах здания воссоздадут его часть в натуральную величину, причем из оригинальных деталей. Ими с музеем у Пискаревки поделился Музей городского электротранспорта.

Особое внимание уделят работе радио в блокадном городе. В числе экспонатов покажут блокадный громкоговоритель, подаренный «Ленрезерву» 27 января губернатором Александром Бегловым, блокадный ретранслятор, микрофоны. Из ретранслятора и громкоговорителя прямо в музее соберут работающую цепь.

– Из неоригиналов будут только манекены, – делится коллекционер. – Сейчас в мастерской Ксении Малкиной из хирургического силикона изготавливают манекен Ольги Берггольц. Она будет выглядеть, как живая, – именно так, как выглядит на самых известных фотографиях.

Когда петербуржцы смогут побывать в мини-музее, пока неизвестно. Но открытие его переносить из-за коронавируса не намерены.

– Будет возможность, будет в городе разрешение – конечно, пригласим всех желающих. Но если вдруг так случиться, что еще будут какие-то ограничения, попробуем транслировать открытие в онлайн-режиме, – добавляет Бернштейн. – А вообще мы ни одну из наших предыдущих экспозиций не открывали шумно и красиво, ведь церемония открытия – это далеко не самое главное.